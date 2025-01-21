文旅“長紅”的泉州答卷

中評社北京1月21日電／據新華社報導，福建泉州是古代“海上絲綢之路”重要起點、閩南文化的重要發源地和核心區，是國務院首批公布的24個國家歷史文化名城之一。2021年7月25日，“泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心”列入《世界遺產名錄》。近年來，泉州堅持以文塑旅、以旅彰文，推動文旅全面深度融合，以“樹品牌、強龍頭、提能級”為抓手，全市文旅市場熱度持續提升，頻頻“出圈”。



小漁村的花語新聲



蟳埔村地處福建泉州灣入海口，自古以打魚販魚為業，在擁有眾多海灘港口的福建，其自然風光並不算出眾。然而，自2023年春節起，原本安靜的蟳埔村卻因為“一朵花”熱鬧起來。當時，演員趙麗穎為國內某雜誌拍攝了一組以蟳埔女頭飾為靈感的時尚大片，古朴新穎的造型在網絡上引發熱議，一時間遊客紛至沓來。



蟳埔社區黨支部副書記莊群說，當時趙麗穎拍攝的照片非常漂亮，她身穿紅色套裝，頭戴美輪美奐的簪花圍，引來眾人追捧，只為打扮成與她同款的造型，體驗一下戴簪花的感覺。



“2024年以來，蟳埔累計接待遊客超850萬人次，帶動旅遊收入超18億元，其中國慶假期日均客流量6.16萬人次，10月3日超10萬人次。”蟳埔社區黨支部書記、居委會主任黃向東說，簪花帶火了當地經濟，給村民們提供了更多的收入來源。



據泉州市豐澤區文化體育和旅遊局局長張勇介紹，近年來，蟳埔社區所在的豐澤區積極探索特色文旅融合發展路徑，破解從“網紅”到“長紅”、從“流量”到“留量”的文旅課題。



針對旅遊市場從業者“大雜燴”的特點，舉辦蟳埔旅遊誠信經營系列培訓會，實行攝影師備案管理制度，推動成立全國首個簪花圍協會，制定鄰里守則13條，簽訂《誠信經營承諾書》200多份，打造以簪花圍為代表的知識產權矩陣，健全完善商標、版權、專利等知識產權全方位保護管理制度。



同時，將“蟳埔民俗文化村”整體列入國家級閩南文化生態保護區，編制《蟳埔民俗文化村保護整治規劃》《福建省級傳統村落泉州市豐澤區東海街道蟳埔社區保護發展規劃2020—2040》，劃定5.10公頃為核心保護範圍，搶救性修復保護歷史建築25處，引導村民局部修繕隱患建築18處。