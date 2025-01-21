內地中小學生　每天需要運動2小時

中評社北京1月21日電／據大公報報導，隨著“小胖墩”“小眼鏡”的增多，青少年體質問題引發社會關注，曾被認為是“副科”的體育課越來越被重視。中共中央、國務院近日印發《教育強國建設規劃綱要（2024－2035年）》提出，落實健康第一教育理念，實施學生體質強健計劃，中小學生每天綜合體育活動時間不低於2小時。



對此，多位家長、學生在接受大公報訪問時表示，樂見健康第一教育理念的落實，相信在全社會的共同推動下，這一政策定能得到有效實施，為青少年的健康成長和全面發展創造良好的條件。＼大公報記者 江鑫嫻北京報導



今次發布的《綱要》再次明確要落實健康第一教育理念，提出促進學生健康成長、全面發展。深入實施素質教育，健全德智體美勞全面培養體系，加快補齊體育、美育、勞動教育短板。落實健康第一教育理念，實施學生體質強健計劃，中小學生每天綜合體育活動時間不低於2小時，加強校園足球建設，有效控制近視率、肥胖率。推進學校美育浸潤行動。實施勞動習慣養成計劃，提升學生動手實踐能力、解決複雜問題能力和社會適應能力。普及心理健康教育，建立全國學生心理健康監測預警系統，分學段完善服務工作機制。加強憲法法治教育、國家安全教育、國防教育。深入實施青少年學生讀書行動。



讓孩子多見陽光 在陽光下多奔跑



“要讓孩子動起來、跑起來、活動起來，特別是讓孩子多見陽光，在陽光下多奔跑、多運動、多呼吸新鮮空氣，讓他們身上有汗、眼裡有光。通過種種努力，著力破解‘小眼鏡’‘小胖墩’等問題，讓學生更加健康陽光。”教育部副部長王嘉毅此前表示，保障中小學生每天綜合體育活動時間不低於2小時。每天保證一節體育課，另外課後再鍛煉一個小時，保證每天兩個小時，全面培育學生積極心理品質。



據瞭解，在全國中小學生每天校內體育鍛煉時間達1小時的基礎上，2024年，北京、天津、遼寧等多地已開始推行課間從10分鐘延長至15分鐘。“每天一節體育課，加上課間休息以及上、下午各一次30分鐘的大課間，我們每天在學校的運動時間超過了兩個小時。”北京海淀區的初一學生劉同學告訴記者，運動是學習的調味劑，使人身心得到放鬆。“我感到EMO時，出去跑兩圈，或者跳個操就能恢復。”