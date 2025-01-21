2024年全社會用電量同比增長6.8%

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，國家能源局20日發布的數據顯示，2024年，全社會用電量98521億千瓦時，同比增長6.8%。從分產業用電看，第一產業用電量1357億千瓦時，同比增長6.3%；第二產業用電量63874億千瓦時，同比增長5.1%；第三產業用電量18348億千瓦時，同比增長9.9%；城鄉居民生活用電量14942億千瓦時，同比增長10.6%。



中國電力企業聯合會有關負責人分析，2024年，在一攬子增量政策措施作用下，國民經濟運行總體平穩，支撐電力消費較快增長。其中，第一、二、三產業及居民生活用電量對全社會用電量增長的貢獻率分別為1.3%、49.7%、26.3%、22.7%。



分行業看，高技術及裝備製造業用電量增速領先。中國電力企業聯合會有關負責人介紹，2024年，製造業用電量4.79萬億千瓦時，同比增長5.1%。其中，高技術及裝備製造業用電量同比增長10.3%，明顯高於同期製造業平均增長水平，製造業延續轉型升級趨勢。



“兩新”政策推動設備製造等行業用電較快增長，2024年電氣機械和器材製造業、計算機／通信和其他電子設備製造業、汽車製造業、儀器儀表製造業四個行業用電量增速超過10%。此外，消費品製造業用電量同比增長5.7%，消費品製造業中的12個子行業用電量均為正增長；“兩新”政策推動部分消費品行業用電較快增長，食品製造業、文教／工美／體育和娛樂用品製造業、家具製造業3個行業用電量同比增速超過8%。



第三產業中，充換電等服務業用電量實現高速增長。2024年，信息傳輸／軟件和信息技術服務業用電量同比增長11.9%，在移動互聯網、大數據、雲計算等快速發展帶動下，互聯網和相關服務用電量同比增長21.7%；批發和零售業用電量同比增長14.9%，其中充換電服務業2024年用電量811億千瓦時，同比增長50.9%。