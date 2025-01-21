雲南好山水　化育好藥材

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，日前，雲南中藥材產業創新研究院在昆明揭牌成立。該研究院聚焦“十大雲藥”（三七、滇重樓、燈盞花、鐵皮石斛、砂仁、天麻、雲茯苓、雲當歸、雲木香、滇龍膽）、“十大健康資源”品牌代表品種（滇黃精、紅花、白及、紫皮石斛、餘甘子、薏苡仁、柯子、草果、姜、八角），聯合相關部門和機構開展中藥材科技創新與成果轉化。



這是自2024年6月18日，雲南省中藥材產業發展工作現場推進會在文山壯族苗族自治州召開以來，該省推進中藥材，特別是道地藥材高質量發展的最新舉措。



雲南地形複雜獨特，氣候多樣，不僅有豐富多樣的高品質道地藥材資源，而且民族醫藥文化深厚，為產業發展注入了獨特的魅力和活力，可謂是全國優質藥材的“第一車間”。該如何進一步推進道地藥材的發展？如何讓雲藥在健康中國的建設事業中發揮更大的作用？記者就此採訪了雲南省中藥產業協會會長蘇豹、雲南省中藥材工作專班副組長李延震。



無雲藥 難成方



記者：雲南中藥材有什麼總體特點？在全國藥材庫中居於什麼樣的地位？



李延震：雲藥總體呈現以下3方面的特點。第一是資源多，全國中藥資源18817種，雲南中藥資源8875種，占比近50%。其中，藥用植物資源居全國第一。



第二是規模大，雲南省中藥材基地規模化水平全國領先。全國中藥材種植面積7000多萬畝，雲南種植面積1000萬餘畝，占比近1／7。三七、天麻、重樓、木香、砂仁等18種中藥材種植面積突破10萬畝。



第三是品種優，2024年雲南省公布了《雲南省道地藥材名錄（2024版）》，涵蓋156個道地藥材品種，其中三七、燈盞花、草果等產量均占全國總量的90%以上，滇重樓、雲木香、雲茯苓、砂仁、石斛等則占全國市場供給量的半壁江山。



作為我國重要的中藥材生產加工基地和道地產區，雲南許多藥材如三七、天麻、雲茯苓等在全國乃至全球都享有盛譽。“無雲藥，難成方”，說的就是雲藥在中藥中的重要性，一是為中醫藥產業提供了品種齊全的高質量原材料，二是在保障人民健康方面發揮了重要作用。