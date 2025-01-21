日本禽流感傳播加速1月撲殺目標逾400萬隻

中評社香港1月21日電／共同社報導，日本農林水產省20日透露，今年年初以來高致病性禽流感在養雞場等地的傳播速度加快。僅1月就有約418萬隻成為撲殺對象，速度超過此前創下史上最多紀錄的2022至2023年。雞蛋價格已上漲1成，農相江藤拓表示“對餐食的影響也令人擔憂”，呼籲採取再次徹底消毒和及早通報等防疫措施。



農水省召開緊急全國會議，各都道府縣負責人出席。據會上介紹，本季首例感染確認於去年10月17日，為有史以來最早的感染，截至本月19日蔓延到14個道縣，共39起。撲殺對象總數約達693萬隻。



據稱發生過農戶直到死亡數達到100隻以上才通報的情況，農水省指出可能導致擴散至周邊，此外就防止蔓延措施介紹了使用液體消毒和用無紡布防止病毒入侵的方法。



“JA全農雞蛋”20日公佈的雞蛋批發價格（以東京地區、M號為基準）為每公斤250日元（約合人民幣11.7元），比6日的225日元漲價逾1成。其他地區也漲價。由於養殖蛋雞較多的千葉縣和愛知縣相繼發生禽流感，農水省在兩縣設置了當地對策總部。



2023年禽流感擴散後不久，雞蛋價格一度飆升至月均每公斤350日元。江藤表示為抑制本季的影響，想委託流通企業等配合進行地區間雞蛋的靈活供應。