貴州烏蒙山腹地：荒山坡變成金窩窩

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，冬日的烏蒙山腹地，霧鎖寒林。穿梭在貴州省畢節市大方縣黃泥塘鎮羅家坡的果園，不時看見農民攀樹、跳下，短截、長放，正在忙著疏枝。



“樹要長得好，剪枝少不了。快過年了，也不能偷閑。”路邊，果園負責人葛永剛拿著剪枝器，“哢嚓”一下剪掉一根長條，“一棵櫻桃樹如果能結出個兒大的櫻桃，就能多賣100元。”



遠處，果樹一排排，一片片。“600畝櫻桃、300畝黃桃、300畝蜂糖李、100畝白枇杷，到了結果的季節，滿樹果子就是‘金果果’。”葛永剛憧憬著好收成。



這幾年，荒山禿嶺的羅家坡打了一場漂亮的“翻身仗”。



昔日的羅家坡，石漠化土地占八成，被稱作“千層板”：一指厚的草甸土，覆蓋一層層岩石，一鋤頭下去，火星四濺。別說種糧食，草都長得枯黃。當地人守著荒山，無奈編起順口溜：“分地分到羅家坡，石頭更比泥巴多；辛辛苦苦種一年，苞穀只收一籮籮。”



為改變現狀，當地開始推進石漠化和水土流失綜合治理。大方縣作為長江上游、赤水河流域重點生態修復區，嘗試創新落實多元化生態保護修復投入機制。



“試過鬆樹、柳杉等4個品種，連續補種過三四次，耐旱耐貧瘠的藏柏勉強成活，結果招來不少質疑。”大方縣石漠化防治中心主任洪本江一臉苦笑，“不是種不好，而是不好種，治理成本很高，還是得打開思路，引入社會資本，以產業帶動治理。”縣政府又組織林業、農業、水利等單位，聯合開展實地調研，力爭實現治石、增綠、增收相結合的目標。



“換個角度看，石漠化地區也有不少優勢。”做生意的葛永剛一次到羅家坡附近游玩，見這裡地理氣候條件非常適合種果樹，“沒有污染，土壤富含礦物質，種的水果品質高。”葛永剛想把這裡變成大果園。



企業、政府磋商，一拍即合。葛永剛流轉1400畝荒山，縣林業局爭取資金，配套建設水肥一體化智能滴灌設施、蓄水池、機耕道。