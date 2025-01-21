廣西：構建更具韌性的農業產供鏈

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，近年來，廣西充分發揮面向東盟開放前沿作用，加快農業“走出去”步伐，積極推動廣西對外農業交流合作，取得明顯成效。在廣西南寧舉辦的第七屆中國—東盟農業合作論壇上，廣西壯族自治區人民政府和越南農業與農村發展部簽署了農業合作備忘錄，進一步推動雙方在農產品貿易、農業投資、農業科技、漁業生產等領域的合作。



農產品貿易穩步發展。2023年，廣西與越南進出口農產品貿易額達175.3億元人民幣，占廣西農產品進出口總額的24.4%。其中，廣西出口越南農產品貿易額達96.3億元人民幣，同比增長3.7%。2024年1—11月，廣西與越南農產品進出口貿易額達183.7億元人民幣，同比增長17.7%。其中，出口額為82.4億元。廣西與越南水果進出口貿易額占廣西與越南農產品進出口貿易額的40%以上，占全國與東盟國家水果進出口貿易額的1／3以上，廣西已成為東盟國家特別是越南水果進入中國以及中國水果進入東盟的重要通道和集散地。



農業科技交流日益頻繁。廣西壯族自治區農業農村廳支持廣西萬川種業有限公司等企業在越南建設運營中國（廣西）—越南農作物優良品種試驗站，通過試驗站平台積極開展農作物新品種新技術展示和人員交流培訓。



作為目前國內種子出口越南數量最多的企業之一，廣西萬川種業有限公司在自治區農業農村廳的大力支持下，自2014年起承建中國（廣西）—越南農作物優良品種試驗站，截至目前，試驗站已累計展示121個農作物優良品種，展示面積達200多萬畝，有力促進了當地農業生產力的提升，並帶動年均超過2000萬元人民幣的出口創匯。試驗站不僅成為推動越南農業發展的重要力量，還提高了當地農民的收入水平。



跨境動植物疫病防控合作體系不斷完善。以中國農業農村部支持在越南廣寧、高平和諒山3個邊境省建立重大動物疫病防控試驗站（診斷實驗室）為基礎，廣西繼續推進與越南邊境省開展重大動物疫病防控技術合作交流。連續多年舉辦中國—東盟跨境動物疫病防控技術國際培訓班和研討會，學員來自越南等東盟國家。通過贈送專用設備、技術人員互訪、信息交換等方式，與越南廣寧、高平、諒山等邊境省植保部門就農作物病蟲害特別是水稻“兩遷”害蟲的監測和防控開展合作，共同提高農作物病蟲害監測與防控水平。



農業產業合作逐步增多。廣西持續推動在越南建設完善中國（廣西）—越南農業合作示範區，帶動一批企業“走出去”，到越南進行農業投資合作。截至2024年底，廣西對越南投資備案的農業企業共18家，對外投資規模較大的企業有廣西農墾明陽生化集團、廣西田園生化股份有限公司等。在廣西崇左市憑祥市、防城港市東興市、百色市創建農業對外開放合作試驗區，構建內外聯動、雙向開放的促進農業對外合作新局面。