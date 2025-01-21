重慶江北區全面推進法治政府建設

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，近年來，重慶市江北區全面推進落實法治政府建設各項任務，不斷提升依法行政水平，取得積極成效，順利入選司法部首批全國十個基層立法聯繫點，創成市級法治政府建設示範區，全區營商環境測評連續3年位列重慶市第一。



加強服務，打造法治服務品牌



當事人“不見面”“零跑腿”，從指端、線上即完成整個調解程序，如今在重慶不是稀罕事。



2024年9月24日，一件金融借款合同糾紛的案件，通過重慶仲裁委員會互聯網仲裁平台受理。9月29日組庭當日，仲裁庭即在仲裁平台上組織雙方調解，雙方達成調解協議並在仲裁平台確認，次日仲裁庭製作調解書並完成了電子送達。



“我們通過探索數字賦能一鍵仲裁新機制，創設金融速裁速調中心並入駐西部金融法律服務中心。”西部金融法律服務中心相關負責人介紹，金融速裁速調中心搭載在線仲裁系統，打造金融糾紛高效化解模式，實現跨地域金融糾紛全線上批量化審理，8日內作出裁決，調解書“立等可取”。



據統計，目前金融速裁速調中心對接全國130餘家金融機構，約定金融合同150餘萬筆，已批量審理金融案件2700餘件。



“江北區政府聯合市司法局於2022年4月創設西部金融法律服務中心，著力打造‘全鏈條、一站式’金融法律服務平台。”江北區司法局一級調研員賀子猛說，截至目前，西部金融法律服務中心已累計有效辦理各類金融案件20萬件，涉案金額234.6億元。



法治政府建設助推營商環境不斷提升。江北區發展改革委數據顯示，江北區啟動並建成“金融服務港灣”44個，15分鐘金融服務圈全面建成，依托“黨建增信·融資助企”“渝惠融·信易貸”，通過出台風險緩釋補償政策，累計為1.1萬戶經營主體發放信用貸款超43億元。