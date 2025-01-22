1月21日外交部例行記者會全文

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京1月22日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆1月21日主持例行記者會並回答中外記者提問。當天正逢美國總統特朗普宣誓就職，記者會現場座無虛席，媒體高度關注未來中美關係走向，12個問題有10個同美國相關。以下是記者會問答全文：



總台中文國際頻道記者：據報導，18日，印度外長蘇傑生發表講話稱，印中關係關乎兩國發展前景和全球秩序。印將在相互尊重、相互敏感、相互利益基礎上，著眼長遠處理對華關係。亞洲多極化是世界多極化發展的先決條件。印中正逐步擺脫2020年邊界衝突帶來的複雜局面。同時，面對中國實力日益增長，印須做好應對準備，加快增強自身綜合國力。請問中方對此有何評論？



郭嘉昆：中印作為兩大文明古國、發展中大國和新興經濟體，應聚焦發展、共謀合作。這符合兩國28億多人民的根本利益，契合地區國家和人民的共同期盼，順應全球南方卓然壯大的歷史潮流，也有利於地區乃至世界和平繁榮。雙方應認真落實習近平主席和莫迪總理喀山會晤重要共識，堅持中印“互為發展機遇、互不構成威脅”、“是合作夥伴而非競爭對手”，堅持從戰略高度和長遠角度看待和處理中印關係，推動中印關係重回健康穩定發展軌道，探索相鄰大國和睦相處、共同發展的正確道路。在國際事務中，雙方應堅持奉行和平共處五項原則，踐行真正的多邊主義，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為維護和促進世界和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。



美國全國廣播公司記者：魯比奧確認出任特朗普政府的國務卿。魯於2020年被中國制裁。鑒於這明顯會給中美關係有益發展帶來複雜因素或製造障礙，中方是否考慮解除對魯制裁？



郭嘉昆：中方將堅定維護國家利益，同時中美兩國高層級官員有必要以適當方式保持接觸。

