重慶：推動新時代退役軍人工作高質量發展

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，新時代新征程，放眼巴渝大地，退役軍人工作扎實有序推進、不斷迸發新活力。



聚力打造川渝退役軍人事務區域合作示範，建立“1＋1＋N”合作體系，制定退役軍人事務省域合作實施方案；落實退役軍人就業創業工作重點工程，新增退役軍人定制化特色工種，增強就業創業能力；推廣軍人退役“一件事”聯辦服務，提升服務保障水平；評選重慶市“最美退役軍人”，營造尊崇軍人職業、尊重退役軍人的濃厚氛圍……重慶推出一項項務實舉措，推動退役軍人工作高質量發展。



當前，重慶市退役軍人事務系統聚焦把退役軍人接收安置好、服務保障好、教育管理好、作用發揮好、權益維護好的“五好”要求，強化改革創新，積極擔當作為，以實際行動當好新時代退役軍人的“服務員”。



搭平台、建舞台



打好安置就業“組合拳”



“接收安置好”是退役軍人工作“五好”要求的重要任務。重慶市退役軍人事務局自2018年成立以來，不斷完善政策制度、扎實推進移交安置工作、創新優化就業創業體系，提高安置就業工作質量。



重慶市退役軍人事務系統通過實施“直通車”等安置方式，持續拓寬安置渠道，力促退役軍人得到妥善安置。



同時，為更好解決退役軍人就業難題，重慶市退役軍人事務系統在教育培訓、專場招聘、創業指導、就業幫扶等領域不斷發力，健全適應性培訓體系，組織近5.6萬名退役軍人參加培訓。創新“市級統籌、區縣聯動、校企合作”技能培訓模式，建立培訓專項目錄，組織6100餘人次參加培訓，培訓就業率超過90%。打造“老兵招聘月”專屬品牌，累計組織專場招聘794場，幫助6.19萬人達成就業意向。深化創業幫扶，授牌退役軍人創業孵化基地37家，共建川渝退役軍人創業導師團隊。