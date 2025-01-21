民建聯成立《完善社區醫療服務大聯盟》

中評社北京1月21日電／據文匯網報導，隨著香港人口老化情況日趨嚴重，市民對醫療服務的需求不斷增加，其中黃大仙區等老區，長者人口和基層人口較集中，問題尤其凸顯。民建聯領頭成立《完善社區醫療服務大聯盟》，暫時已有106名來自不同界別的人士參加，希望集合相關界別專業人士及團體、不同持份者及民意代表的意見，集思廣益，深入調研，向政府提出有效、可行、並符合香港醫療發展情況的政策倡議，做好長遠的醫療規劃。聯盟提出系列建議，包括在黃大仙區覓地興建一所全科急症醫院；以及研究重建九龍醫院等。



聯盟發起人、全國人大常委會委員、民建聯立法會議員李慧瓊表示，聯盟將先後約見醫務衛生局、運輸及物流局，以及與不同持份者、市民，進行醫療服務調研。聯盟提出在黃大仙覓地興建全科急症醫院； 既將遷往啟德新醫院的伊利沙伯醫院，保留作醫療用途等倡議，希望可在下一個建院計劃落實和確認。黃大仙前區議員、發起人簡志豪表示，暫時有106名來自不同界別的人士參加，包括立法會議員，包括黨友鄭泳舜、選委界陳凱欣等，區議員、地區三會委員、醫務衛生界別人士，如醫務衛生界議員林哲玄等。



聯盟提出七大建議包括：第一、透過提出有效可行的政策倡議，達致完善黃大仙區以至全港醫療服務和發展的目標；第二、透過邀請醫療衛生界別的專業人士及團體的加入及支持，擴闊及加深在醫療範疇領域的認識及香港醫療系統的具體運作，吸納專業意見，讓政策倡議更有效、可行及具效益；第三、透過廣大的地區網絡，聯繫不同的持份者及民意代表，確切瞭解並反映現時社區醫療服務的實況，做好“上情下達、下情上報”的溝通工作。



第四、持續關注社區不同醫療範疇，進行研究，協助政府推進基層醫療發展，進一步加強地區治理工作，提升市民的幸福感，例如：推動社區藥房發展、推廣公私營合作計劃、透過地區康健中心加強市民對基層醫療的認識等；第五、倡議在黃大仙區覓地興建一所全科急症醫院；第六、建議伊利沙伯醫院保留原來的醫療用途；第七、建議政府積極研究重建九龍醫院。