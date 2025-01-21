生態環境部：美麗中國建設實施體系不斷完善

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，記者從生態環境部舉行的例行新聞發布會獲悉：《關於建設美麗中國先行區的實施意見》《美麗城市建設實施方案》《美麗鄉村建設實施方案》三個文件相繼印發實施，美麗中國建設“1＋1＋N”實施體系不斷完善。



生態環境部新聞發言人介紹，第一個“1”，是《中共中央國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》，這是統攬美麗中國建設各項舉措的綱領性文件。第二個“1”，是美麗中國先行區建設，是推進美麗中國建設工作的重要抓手和關鍵支撐。“N”是指分領域行動，既包括城鄉建設領域的美麗城市、美麗鄉村，也包括清潔能源、環境治理、綠色製造、綠色交通、綠色金融、科技創新等其他重點領域。



《關於建設美麗中國先行區的實施意見》聚焦全面推進美麗中國建設的中心任務，以深化污染防治攻堅、改善生態環境質量、增進民生福祉為著力點，在區域、省域、城市、縣域各層級，分級分類建設美麗中國先行區，力爭到2027年底前形成一批實踐創新和制度創新成果，久久為功建成若干各美其美、群眾滿意的示範樣板，為全面推進美麗中國建設積累經驗、樹立標杆。



《美麗城市建設實施方案》提出，爭取到2027年，城市生產生活方式綠色低碳轉型成效明顯，推動50個左右美麗城市建設取得標誌性成果。到2035年，城市綠色生產生活方式廣泛形成，生態環境實現根本好轉，生態系統多樣性、穩定性、持續性顯著提升，形成智慧高效、多元共治的城市生態環境治理體系，美麗城市建設實現全覆蓋。



《美麗鄉村建設實施方案》明確，力爭到2027年，美麗鄉村整縣建成比例達到40%；重點區域農業面源污染得到有效遏制，新增完成6萬個行政村環境整治，有條件的設區的市或者縣（市、區）率先全域基本消除較大面積農村劣Ⅴ類水體。到2035年，美麗鄉村基本建成。