西藏安排148億元實施28項民生實事

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，1月19日，記者從西藏自治區第十二屆人民代表大會第三次會議上獲悉：西藏自治區2025年將安排資金148億元，實施民生實事28項。



據悉，今年規劃實施的民生實事主要包括受災人員過渡期生活救助、就業、教育、醫療衛生、社會保障等方面，較2024年民生實事新增7項，匡算資金規模增加16.2億元。其中，針對近期定日縣6.8級地震災區受災人員的過渡期生活救助，專門安排資金4.5億元支持；涉及醫療衛生和社會保障各8項，安排資金規模分別為33億元、24.1億元。