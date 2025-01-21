夯實數字底座　助力政企數智化轉型

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，剛畢業的大學生小李，通過“i深圳”APP輕鬆完成了深圳人才引進住房補貼的申請，整個過程簡單快捷。“在‘i深圳’APP上，有詳細的補貼申請指引，簡單易懂、非常方便。”小李說。



不僅是深圳，多地的政務服務系統都在不斷升級。在上海，鴻蒙原生版“隨申辦”能更好地發揮全場景互聯優勢，讓市民辦事更便捷；在浙江，“浙里辦”鴻蒙版讓政務服務更安全可靠。這些變化，都源於華為自主研發的鴻蒙操作系統（HarmonyOS）在各領域的廣泛應用與深度賦能，這個基於開源鴻蒙開發的華為終端設備專用操作系統，正在改變人們的工作和生活方式。



2024年10月22日，華為正式發布原生鴻蒙操作系統（HarmonyOS NEXT）。“鴻蒙操作系統實現了從內核到數據庫、編程語言、開發環境全鏈條全過程的完全自主研發。”中國科學院科技戰略咨詢研究院院長潘教峰說。



在鴻蒙生態大會上，華為輪值董事長徐直軍介紹，原生鴻蒙系統是華為基於開源鴻蒙5.0開發的發行版，其他公司同樣可以基於開源鴻蒙開發自己的發行版。鴻蒙生態是基於開源鴻蒙為統一底座而共建的生態，也是共享的生態。鴻蒙系統正以開放姿態迎接各行各業加入，共同構建萬物智聯的未來。



在重慶，鴻蒙系統為政務服務帶來了更暢通的新體驗。政務服務平台“渝快辦”和“渝快政”匯集當地最新的政務信息，在鴻蒙系統的加持下，市民能更快捷高效地享受掌上辦事服務。同時，鴻蒙系統的全場景和分布式特性，也確保了市民個人信息和隱私數據的安全。“自從用了鴻蒙原生版的‘渝快辦’，我感覺辦事效率提高了不少，對隱私安全也更放心。”市民王先生感慨。



除了政務服務，鴻蒙系統在工業、出行等領域的應用也值得關注。



工業軟件LiEMS在鴻蒙設備上高效運行，讓生產製造實現智能化升級。用戶可以通過智能設備實時監控生產情況、遠程操控設備，不僅提高了生產效率，還降低了運營成本。



鴻蒙原生版的高德地圖等應用，讓人們的出行更順暢。用戶可以通過鴻蒙系統的多設備協同功能，在手機、平板、車載屏幕間無縫切換導航信息，享受智能出行體驗。