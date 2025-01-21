新春香港黃金周預計迎140萬內地旅客

中評社北京1月21日電／據文匯網報導，春節將至，香港特區行政長官李家超21日出席行政會議前見記者，公布香港新春一系列重點活動，並預料年廿九至年初七（1月28日至2月4日），即內地春節黃金周，將有逾140萬內地旅客經各海陸空口岸來港。



據介紹，香港年初一（1月29日）將舉行新春國際匯演，來自14個國家及地區的55個演出團體將載歌載舞，乘花車巡游尖沙咀街道，同賀乙巳蛇年的到來。今年新加入來自法國、阿根廷、奧地利、印度、印尼及泰國的表演隊伍，陣容更勝去年。部分團體將在初二和初三（1月30及31日），到大埔林村為市民表演。



此外，年初二（1月30日）將有長達23分鐘的煙花匯演照耀維港，年初三（1月31日）的新春賽馬日和年初四（2月1日）的足球“賀歲杯2025”也是春節重頭戲，“賀歲杯2025”更邀請多名國際名宿對戰香港足球明星隊，讓市民和旅客十分期待。



李家超預料，今年一連八天的內地春節黃金周將有逾140萬內地旅客來港，日均訪港人次將較去年國慶及春節黃金周分別增加3%及14%。



為確保農曆新年期間各項活動順暢有序、安全進行，以及旅客有良好體驗，李家超表示，已指示各部門做好準備、制定預案，包括人流管理、海陸空各口岸的出入境管理、交通運輸管理等。由特區政府政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組已開展工作，協調政府部門、機構及業界緊密合作。



至於新春期間深港口岸通關時間會否延長，李家超表示，需評估整體旅客數字、按照情況作出安排，將與內地方面進行溝通，最快本周內公布細節。



為讓市民感受到溫暖的春節氣氛，本周六（1月25日）起至除夕（1月28日），李家超將與各司局長落區探訪街坊。他說，特別關注基層家庭的居住及生活狀況，會為他們送上祝福，共慶新春。