《洛神賦圖》：跨越千年的驚鴻一瞥

中評社北京1月21日電／據新華社報導，中國神話傳說中，有一位絕色女子，她是水中仙女洛神。洛神何如模樣，沒人見過。只知道曹植的《洛神賦》中這樣描繪：“翩若驚鴻，婉若游龍。榮曜秋菊，華茂春鬆……”



一個幻想中出現的仙女，就這樣被曹植的華美文字化成了聲色靈動的具體形象。洛神也因這篇文學名作，成了天下無雙的美人。在曹植離世的一百多年後，東晉畫家顧愷之把《洛神賦》畫成一幅綺麗多彩的長卷，洛神復活在他的筆下。遺憾的是，原作已經亡佚，《洛神賦圖》以摹本的形式流傳下來。



近日，被認為最接近原作的宋摹本《洛神賦圖》在遼寧省博物館舉辦的“豐神有儀——遼寧省博物館藏中國古代人物畫展”展出。前來參觀的人們排隊一小時，只為一睹《洛神賦圖》的風采。



遼寧省博物館副館長董寶厚說，《洛神賦圖》戲劇般地描繪了曹植於洛水邊與洛神相遇，互傳情愫後，又因人神殊途，不得已分離的故事。遼寧省博物館在展覽中用現代語言將其分為“五幕”：邂逅、定情、情變、分別、悵歸。



展出的這幅絹本長卷，畫面上布滿歲月的煙塵，但畫中的人物情景清晰可見。洛神是長卷的主角，她一次次出現在畫面中，演繹著曹植《洛神賦》中無望的人神之愛。洛神從天外飛來，伴隨她的是龍雁祥雲，是奇花異草，是群仙翩躚。畫家用柔軟飄逸的線條，細致地勾勒出洛神的形象，畫出她深情惆悵的表情。



曹植也是長卷的主角，他和洛神遙遙相對，由遠而近，又由近而遠。畫中的曹植，是被隨從簇擁的王公貴族。他的目光，和周圍人的視線不一致，始終專注地凝視著洛神。曹植在畫中的形象沉穩端莊，卻讓人感覺悵然若失。