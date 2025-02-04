吳宜：兩岸融合發展主動權和主場均在大陸

中評社香港2月4日電（記者 林艷）中國社會科學院台灣研究所政經研究室主任吳宜前不久參加第十屆兩岸智庫學術論壇並發表觀點指出，新形勢下嵌入新發展格局是深化兩岸融合發展新路徑。



吳宜表示，今後一段時期，在民進黨持續執政、兩會制度化平台停擺情況下，兩岸融合發展的主動權和主場均在大陸。以深化細化各領域“同等待遇”為核心，促使更多台胞“願意來、留得住、融得進、發展好”的在陸深度融合是階段性重點。她認為，二十屆三中全會作出的進一步全面深化改革的《決定》，為深化兩岸融合發展注入新動力、帶來新機遇。



首先，構建國內統一大市場的“新市場”，有助台商融入雙循環新格局，深化各領域融合發展。吳宜表示，以“兩頭在外”的經營模式為主的台商台企，在國際政經環境驟變下，積極開拓大陸市場將帶來新的發展空間。據海關總署統計，2023年兩岸貿易總額為2678.35億美元，大陸從台灣進口1993.50億美元，占大陸進口總額的7.8%，但面向大陸內需市場的一般貿易比重偏低，台企拓展市場潛力巨大。2023年大陸全年社會消費品零售總額47.15萬億元，其中網上零售額15.43萬億元，是全球第二大消費市場和第一大網絡零售市場。《決定》把構建高水平社會主義市場經濟體制擺在突出位置，圍繞構建全國統一大市場提出一系列改革措施。國內統一的大市場有助台商發展自有品牌、開拓銷售渠道、擴大投資規模效應，由利潤率較低的代工生產方式加快向創立自有品牌轉型升級，向產業鏈更高端邁進，與大陸本地市場和供應鏈實現產銷合作，進而推動與當地的社群深度融合。同時，大陸居民消費升級為台灣服務業拓展大陸市場提供新的確定性空間，台企在醫療和康養產業、現代物流、旅遊、金融服務、技術服務業等具有一定競爭優勢，而服務業較強的在地化特點有助台商深度融入大陸經濟社會。

