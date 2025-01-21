貴州遵義推進鄉村全面振興

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，行走在貴州遵義的鄉村，只見一棟棟民居散落在綠水青山之間，與茶園、山林、溪流相映成趣。村子裡，特色民宿、養殖基地、溫室大棚等隨處可見。



為推進鄉村全面振興，遵義市充分學習運用“千萬工程”經驗，以“四在農家·和美鄉村”建設為載體，不斷豐富“富在農家、學在農家、樂在農家、美在農家”的內涵，努力提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平。



產業旺起來



冬季，茶園管護進入關鍵期。暖陽映照下，茶農們正在青翠茶園裡忙碌。站在餘慶縣鬆煙鎮二龍村茶山觀景台，萬畝茶園盡收眼底。早些年，由於村裡山多地少，年輕人紛紛外出務工，留下來的村民只能守著綠水青山過窮日子。



好山好水出好茶，產業發展有思路，村民致富才有門路。2010年，在福建務工多年的駱地剛回到村裡，流轉土地開辟生態茶園。以此為契機，二龍村以“支部＋龍頭企業＋大戶＋散戶”的組織方式，引進茶企帶領村民發展茶產業。短短數年，荒山變茶園，當地出產的茶葉賣到各地、遠銷海外。



不僅如此，二龍村還抓住建設“四在農家·和美鄉村”的機遇，依托良好的生態資源，順利申報國家3A級風景名勝區。“開春時就更熱鬧了，采茶的、賞花的、騎游的，到處是遊客。”駱地剛自豪地說，老鄉們在家門口也吃上了“旅遊飯”。



鄉村振興，產業先行。在黔北大地，越來越多的村子靠特色產業走上了致富路。這些年，遵義市持續做強糧油、茶葉、辣椒等特色產業，推動一二三產融合發展。2024年前三季度，全市實現農業總產值694.1億元，同比增長3.8%；農民人均可支配收入13681元，同比增長7.2%。



村莊美起來



綏陽縣旺草鎮晨光村裡，鄉村公路平整寬闊，把家家戶戶串聯起來，仿佛一幅優美的山水田園畫。