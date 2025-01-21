蓮年有餘！楊柳青裡的津味文化

中評社北京1月21日電／據新華社報導，小年將至，年味漸濃。津門戶外寒風料峭，千年古鎮楊柳青的一間畫坊裡，楊柳青年畫霍氏第七代傳承人霍樹林正專注凝神地在為年畫《蓮年有餘》上色。墨色暈染間，一個喜氣洋洋的胖娃娃躍然紙上，一眸一笑中飽蘸著對新春的美好祝願。



《蓮年有餘》是楊柳青年畫中最具代表性的作品之一。胖娃娃手持蓮花，懷裡抱著比娃娃還大的鯉魚，整幅畫面都透著開心和祥和。“從這幅畫中能看出天津人身上自帶的豁達樂天的鬆弛感，但這種鬆弛感背後，又有一種充滿幹勁兒的津門氣質。”霍樹林說。



楊柳青年畫興於明、盛於清，至今已傳承400多年。作為中國民間木版年畫的代表，其藝術風格汲取了中國工筆重彩畫和民間版畫的精華。鼎盛時，這座運河邊的津西小鎮“家家會點染，戶戶善丹青”，是遠近聞名的“年畫之鄉”。



瀲灩的河水倒映著運河文化的繁榮與活力，也見證著楊柳青年畫的世代傳承。2006年，楊柳青木版年畫入選中國首批國家級非物質文化遺產名錄。



“半印半繪”是楊柳青年畫的最大特色，共有勾、刻、刷、畫、裱五道工序。這五道傳承百年的嚴苛工序，讓這門非物質文化遺產，像門外的大運河一樣，流淌著古韵今風。正是對一刀一筆的極致追求，造就了楊柳青年畫的“丹青百幅千般景”。



“木版”是楊柳青年畫的基石，也是一本本民間“百科全書”。每一塊精雕細琢的木版都蘊含著中國的人文地理、民俗文化和道德觀念，有極高的研究價值。



過去幾十年間，楊柳青木版年畫國家級代表性傳承人霍慶有輾轉全國多地，搜集散落各地的古版、畫稿，挖掘、整理和修復了上百塊古木版。“年畫不能在我這裡斷了根。”霍慶有說。

