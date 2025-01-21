江蘇南京：650歲的明城牆“活力十足”

中評社北京1月21日電／“嘩啦——”1月18日早晨，一副長15米、寬2米的大紅春聯在南京城牆的中華門揭開，城門下，江浦手獅舞、南京剪紙、秦淮燈彩等具有南京特色的非遺項目精彩亮相。當天，中華門、玄武門、中山門等南京城牆13座城門上的春聯相繼揭幕。



據《光明日報》報導，南京城牆始建於明朝初年，現存25.091公里，是世界現存最長、規模最大、保存原真性最好的古代城市城牆。近年來，南京通過活化利用城牆資源、打造特色文旅項目等形式，推動明城牆重新融入城市生活，讓公眾共享文物保護成果。650歲的城牆煥發出青春活力。



在“天下第一甕城”中華門東側，坐落著南京城牆博物館。正式開放不到3年，這座博物館已經成為游覽南京城牆的“網紅打卡點”，並於2024年獲評國家一級博物館。



步入“一磚一石，眾志成城”城磚展示廳，一面由700多塊明城磚構成的“磚牆”格外引人注目。“媽媽快看，這塊磚頭上有個‘朱’字，製作這塊磚的匠人和你的姓氏是一樣的！”一名學生興奮地說。原來，在“城牆百家姓”互動屏上輸入姓氏，系統就會跳出幾百年前同名同姓的制磚人，還會顯示這塊磚在“磚牆”上的位置。



“明城牆是歷時28年、涉及上億塊磚燒制的浩大工程。城牆磚更是一座中國姓氏文化的資料庫，從監督造磚工程的知府、知縣，到製作城磚的窑匠、坯匠，一塊塊城磚的姓氏讓我們穿越時光，看到明初的民生百態。”講解員告訴記者，館內設置數十個媒體互動裝置，以實體展品與多媒體技術相結合的方式，帶領不同年齡段的遊客觸摸明城牆的歷史。



天色漸暗，城牆博物館結束了一天的開放，意猶未盡的遊客們轉場到一旁的中華門甕城景區。從2024年12月21日開始，南京中華門甕城新春游園會啟幕，城樓上，高16米的“萌蛇”燈彩矗立，將南京城的年味拉滿。