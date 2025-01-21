鬱達夫筆下的唐宋古梅今又盛開

中評社北京1月21日電／據中國青年報報導，1月18日，第十七屆杭州超山梅花季在超山風景區啟幕。鬱達夫筆下90年前的唐梅、宋梅今又盛開。



1935年1月9日，鬱達夫發表一篇《超山的梅花》，其中寫道：“向來是開在立春前後的，梅幹極粗極大，枝離披四散，五步一叢，十步一阪，每個梅林，總有千株內外，一株的花朵，又有萬顆左右。”而在1934年，鬱達夫還發表一篇《臨平登山記》，文中記述了他乘杭州10點左右的慢車，和三位朋友同去臨平游覽登山，在安隱寺安平泉看見唐梅的往事：“安隱寺，在臨平山西麓，寺外面有一口四方的小井，井欄上刻著‘安平泉’的三個不大不小的字……安隱寺裡面那一棵出名的‘唐梅’，樹身原也不小，但我卻怎麼也不想承認它是一千幾百年頭的刁鑽古怪鬼靈精……”



鬱達夫筆下的唐梅、宋梅，就是今杭州市臨平區超山風景區大明堂浮香閣前的唐梅，相傳種植於713－741年間。至今，這棵唐梅每年花期仍盛開六瓣梅花。大明堂浮香閣附近的宋梅，至今也有800多年的歷史，樹幹已半枯，每到花期仍開出六瓣梅花，散發出幽幽的暗香。



臨平區在唐宋古梅原有景物的基礎上，進行了綜合保護提升工程，栽種不同品類的梅樹1萬多株，建設“香雪晴海”“金石遺芳”特色景點。今年賞梅季，“問梅消息”主題篆刻展正式開展，展出以梅花為主題創作的篆刻作品；“明月前身”——杭州西泠印社首任社長吳昌碩梅花真跡展，包含《宋梅圖》《紅梅》《四君子》《歲寒三友》等11幅吳昌碩真跡作品。



現場工作人員介紹，除《宋梅圖》外，其餘吳昌碩真跡展期從1月18日至1月20日，為期3天；以超山宋梅為原型的《宋梅圖》，展期為一個月。市民遊客不僅能看到吳昌碩《宋梅圖》真跡，也能看到《宋梅圖》真跡裡的宋梅。