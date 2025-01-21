濟南圖書館辦夜校：讓年輕人看到更大的世界

中評社北京1月21日電／據中國青年報報導，一年前，年輕的公司職員金夏夏還按部就班過著兩點一線的單調生活。改變發生在一年間，她學習了搞笑解壓的脫口秀、關注身體和心靈的瑜伽以及協調肢體的爵士舞，讓她“從原來兩點一線的生活中抽離出來，探尋自己更多的興趣愛好，充分釋放身心壓力”。



“白天上班，晚上學藝”——和金夏夏一樣，在濟南，一所名為“YEAH歸人”的泉民夜校，讓這座城市中越來越多的年輕人在忙碌之餘看到“更大的世界”。



2023年12月，濟南市圖書館創辦全國首家公共圖書館市民夜校——濟南“YEAH歸人”泉民夜校，一經推出迅速火爆出圈。



如今，濟南“YEAH歸人”泉民夜校經過4期運營，累計開設180餘門課程，服務學員約6600名，廣受好評。



事實上，這家圖書館創辦夜校的初衷正是為了吸引年輕人加入。



“很多年輕人不瞭解圖書館，他們眼中的圖書館還像過去一樣，好似一位板著面孔的老爺爺，其實，我們一直在嘗試改變，解鎖年輕人喜歡的各類新‘玩法’。”濟南市圖書館文化活動部主任李德虎說。



李德虎所在部門共8人，平均年齡30歲，年齡最小的員工是一名00後。在圖書館統一安排下，這支年輕團隊挑起泉民夜校項目重擔。



為了更貼合年輕人心理，團隊成員一番“頭腦風暴”後，最終確定一個新潮的名字：“YEAH歸人”泉民夜校。其中，“YEAH”除了是“夜”的諧音，還取自年輕人喜歡的拍照手勢，寓意開心、有趣、收穫滿滿。

