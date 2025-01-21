尊重大眾審美：從“安萬現象”看戲曲創作

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，老百姓的反應最說明問題。願意跟著唱，說明老百姓喜歡；能夠跟著唱，說明普及程度高。“安萬現象”是新大眾文藝表現之一，呼喚我們真正把觀眾的好惡放在心裡，積極回應時代對戲曲提出的挑戰，通過實事求是和主動作為，讓戲曲藝術持續煥發光彩。



天生“花臉”看安萬，一曲《潼關》震陝甘。連日來，從陝西西安到甘肅平涼、蘭州，民間秦腔藝人安萬率團演一地火一地，在線上線下掀起陣陣熱潮，特別是上萬觀眾在凜冽寒風中與台上演員一起高唱《興漢圖·潼關》唱段的場面，激情澎湃、酣暢淋漓，譜寫了戲曲演出史上新的佳話。那山呼海嘯般的聲浪發出的不僅是廣大觀眾對千年秦腔的由衷熱愛、對戲曲藝術的真摯情感，也是人民群眾對當下文藝創作的殷切期盼、熱情呼喚。



新時代中國戲曲與時俱進，取得了長足發展。但一些幾十年來的困擾仍然需要下功夫去解決，特別是表現在專業戲曲院團新劇目的創作上。劇目數量越來越多，投入越來越高，舞台技術也越來越先進，能夠唱得響、傳得開、留得住的作品卻為數不多，日常最上座的依然是傳承下來的骨子老戲。樂隊的編制越來越大，演員的學歷越來越高、發聲也越來越“科學”，可新戲的唱段就是流傳不開，觀眾喜聞樂見、競相傳唱的大多依舊是老戲中的經典名段。而安萬劇團，一個地地道道由草根藝人組成的民營團，演出卻受到觀眾如此追捧，引發萬名觀眾同聲合唱，究竟為什麼？



安萬劇團簡單純粹，他們只演老百姓愛看的戲，只唱老百姓愛聽的腔。他們演出的大多是經過整理的秦腔傳統經典，演繹著人生悲歡、世間百態，又不失家國情懷、慷慨悲壯；他們的唱腔質朴粗獷、寬音大嗓，唱出了西北大地流淌千年的血脈之聲，也吼出了安萬自己不向命運屈服的倔強精神，熱耳酸心、蕩氣回腸。兩相對比，一些院團在創作中還存在問題，比如：依然有浮躁心理，想的是獎項而不是觀眾；丟掉了十年磨一戲的精神，狗熊掰棒子，浪費了大量戲劇資源；對戲劇文學缺乏敬畏，一劇之本重要性沒有得到足夠重視，認為二度創作請幾個大腕就行了，導致一部戲先天不足；唱腔丟失傳統，一味求“新”，導致劇種異化、特色弱化、戲韵寡淡、聽之無味。

