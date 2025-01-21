中評社北京1月21日電／網評：加強供給，讓百姓假期生活更有品質



來源：人民網 作者：林麗鸝



春節是中國人最看重的傳統節日，也是居民消費旺季。重要民生商品市場消費將迎來階段性高峰，各地區各部門要積極採取措施保障節日市場供應充足，創新消費場景，讓百姓假期生活更有品質。



要大力豐富商品和服務供給。日前，中辦國辦印發的《關於做好2025年元旦春節期間有關工作的通知》，強調強化市場保障供應，滿足群眾節日消費需求。“米袋子”“菜籃子”“肉鋪子”“果盤子”是百姓餐桌的“基本盤”。春節期間，更要豐富百姓餐桌供給，落實糧食安全黨政同責和“菜籃子”市長負責制，做好糧油肉蛋奶果蔬等生活必需品產銷保供，確保市場供應穩定。同時，要強化重要民生商品服務價格監測監管，密切關注糧油、肉禽蛋奶、蔬菜、水果、藥品等民生商品的價格動態，嚴打違法行為。確保供應充足、價格穩定，讓人民群眾假期放心消費。



要嚴控食品安全。舌尖上的年味兒最濃，“舌尖上的安全”是重中之重。春節期間，更要加強食品安全監管，相關部門要加大節日市場大宗食品和食用農產品監督檢查力度，加強食品安全執法，督促相關生產經營主體嚴格落實食品安全責任，實現從田間地頭到百姓餐桌的全過程、全鏈條監管，讓廣大群眾從“吃飽”“吃好”再到“吃得安全健康”，切實增強“舌尖上的幸福感”。



要做好物流保障。物流是經濟的血脈，是暢通國民經濟循環的重要環節。受益於高效便捷的現代物流服務，在邊陲小城，也能吃上全國的新鮮蔬菜，國外進口的海鮮、水果。節假日市場需求旺盛，要確保產品產區產得出、運得走、賣得了，銷區調得進、供得上，才能保障供應、穩定價格。春節假期，更要保障物流通暢，推動電商、外賣平台和快遞企業完善人員輪換預案等，進一步打通重點商品流通的“大動脈”與“微循環”，幹線運輸有力有效，末端配送及時到位。讓百姓春節假期也能像平常一樣便捷購物。