從《駐站》談起：英雄主義也有煙火氣息

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，近年來，政法題材劇集佳作頻出，藝術表達屢見新意。新年伊始，《駐站》熱播，再次引發觀眾對此類題材作品的關注和熱議。



《駐站》放棄了政法題材常見的強情節、快節奏、高反轉等敘事技巧，主打“生活流”敘事風格。主人公常勝作為一名普通基層民警，人到中年遭遇工作失誤、升職無望、妻子提出離婚、師父病逝等一連串打擊，被派駐東寨車站，一邊在陌生的環境里體味孤獨和寂寞，一邊與盜竊團夥等各類人群打交道，經常遭到刁難和挑釁，人生陷入低穀。劇情既缺少大案要案加持，又鮮有人物高光時刻渲染，顯然難以給觀眾帶來酣暢淋漓的觀劇“爽感”。窩囊憋屈的小人物如何在日復一日的駐站生活里，突破一地雞毛的人生困境，實現平凡英雄的心靈成長，這是《駐站》在敘事上要解決的關鍵問題。



主創團隊找到了“生活流”與輕喜劇風格相結合的表達路徑。用微小、接地氣的故事呈現駐站民警的家長里短，用小衝突和小懸念消解日常生活的單調乏味，用喜劇化的語言和動作展現人物的飽滿性格。於是，觀眾看到了常勝被公雞叫早、徹夜與蚊子作戰、與犯罪嫌疑人鬥智鬥勇等喜劇場景，也跟隨常勝巡站訪村的足跡探尋師父孫二勇的駐站旅程，體味常勝如何在對抗“渺小”中重新找到人生價值，成為守護一方平安的平凡英雄。



同一時間、同屬政法題材，單元劇《真心英雄》同樣營造了諸多升騰著生活氣息的細節。作品脫胎於公安、檢察、法院等政法戰線上的真實人物和案件，塑造英模群像，在單元劇形式和時長的限制下，巧妙置入珍貴的生活橋段，提升人物的真實感和可信度。《現場》單元多次表現刑偵專家烏光啟愛吃肉、愛喝奶茶、怕老婆、抗拒別人喊他“老頭”的細節；《公訴人》單元里的檢察官斯菁下班回家，滿懷愧疚地給餓著肚子寫作業的女兒端上一碗泡面……這些生活細節讓英雄人物珍視和追求的公平、正義、公理等理想信念有了現實依托，也讓劇中弘揚的英雄主義有了人間煙火的氣息。