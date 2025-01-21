閃耀大運河！一場別開生面的文化之旅

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，近期播出的網絡文化節目《閃耀吧！大運河》走進運河沿線城市，深入歷史遺跡，尋訪名人故里，體驗當地生活，挖掘大運河的歷史價值與現實意義。節目年輕態的藝術呈現和富有人文氣息的溫暖敘述受到觀眾喜愛。



為了從更全面的視角探尋大運河歷史，節目邀請文化學者等嘉賓組成“走運團”，以多維視角和豐富的專業知識，帶領觀眾在行走中觸摸歷史、對話古今，在歷史現場體悟運河文化底蘊，構築自己的大運河記憶。AI復原、數字人、高清拍攝等先進技術的使用，也幫助觀眾更好地認識和理解大運河這一舉世矚目的文化遺產。



文化節目要將單一敘事結構轉變為情感化表達，捕捉更有溫度的畫面，才能搭建與觀眾共情的橋梁。大運河作為沿岸生活發展變遷的見證者，不僅積累了深厚的文化底蘊，也匯集著千姿百態的百姓故事。從歷史時光里的舳艫千里、漁火延綿，到現實圖景里的物阜民豐、水清岸綠，觀眾跟著“走運團”的腳步看到了歷史文獻中的故事如何呈現新的面貌，在熟悉的風景里發現了新的驚喜。國家與運河的命運密切聯繫，個體與運河的命運並行向上，鮮活的故事由此傳遞出特別的情感和溫度。



一條大運河，半部華夏史。節目聚焦大運河的自然、歷史、文化等多個方面，探索運河千年的文明之路和當下發展成果，以豐富內容構建起歷史與現實的對話，展現了文化遺產的活力與價值，是紀實影像中開拓新語態的一次有益探索。