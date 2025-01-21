網評：城市更新：文化賦能　重塑空間

中評社北京1月21日電／網評：文化賦能 重塑空間



來源：人民網 作者：周珊珊



在江西景德鎮市，兩個“陶”字頭的地方，大家都愛去。一個叫陶陽裡，是以禦窑廠遺址等為基礎改造的歷史文化街區，陶瓷展覽、手工體驗等一應俱全。一個叫陶溪川，是國營老瓷廠變身的文創街區，擺攤創業、藝術創作等氣氛火熱。



保護第一，修舊如舊，景德鎮珍視磚瓦裡弄中的陶瓷文化，在原有城市肌理上進行細致織補與功能革新，將保護歷史文化底蘊和改善人居環境融為一體，既為市民再現了“兒時的老場景”，又為遊客帶來了文化體驗新空間，讓城市發展活力湧流。千年窑火不熄，“千年瓷都”新生，下綉花功夫的城市更新功不可沒。



城市是文化的載體，文化是城市的靈魂。習近平總書記強調：“一個城市的歷史遺跡、文化古跡、人文底蘊，是城市生命的一部分。”城市更新是一種新陳代謝，既包括物質性更新，也涵蓋非物質性更新。城鎮化進程“下半場”，如何避免“千城一面”？一條可行路徑就在於，依托城市更新，更好留住文化味、增強文化感。



文化是城市空間的基因。秉承“文化為魂”理念，上海張園在煥新過程中堅持傳承與創新並重，充分挖掘文化底蘊，以現代元素催化文商旅融合，讓百年名園不僅保留了原有歷史風貌，更綻放新的生機活力。



實踐表明，在城市更新過程中，注重保留特色歷史風貌，用創新方式守住集體記憶，就能延續城市文脈，讓居民記得住鄉愁。