文藝創作：演繹科學與文藝的交響

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，科學家擔綱顧問，深度參與科幻影視創作，作家瞄准科技前沿，暢想新技術應用場景……近年來，科學與文藝的融合創新，成為文化領域一抹亮色。此前，中國作協、中國科協共同主辦“《哥德巴赫猜想》之後——科幻科普作家活動周”，以對談、采風等形式，邀請作家與科學家“互訴衷腸”，旨在引導科技工作者、文學工作者開展跨界合作，讓科學與文藝的聯繫更加緊密。



歷史上，科學與文藝曾經共同奏響時代之聲。1978年，作家徐遲發表《哥德巴赫猜想》，被稱為科學春天的“報春鳥”。這一年，黨的十一屆三中全會吹響改革開放的號角。時隔46年，黨的二十屆三中全會開啟新的篇章，帶給科學界、文藝界攜手共赴未來的新憧憬。



長期以來，科學與文藝同生共長，剛柔並濟。科學家李政道說，科學與藝術是一枚硬幣的兩面，連接它們的是創造力。作家王蒙說，科學的激情和文學的激情、科學的想象和文學的想象、科學的向往和文學的向往，都是密切相連的。



文藝創作需要現實素材，科技進步提供源頭活水，幫助創作者拓寬視野，打開想象的空間，也通過移動互聯網等創新技術，改變著文藝作品的形態，推動形成沉浸式文娛等新型文化業態。空間科學、生命科學、新型材料等前沿科學探索，托舉出《三體》《流浪地球》《水星播種》等一批科幻佳作。

