中評社北京1月21日電／網評：築牢防騙網，讓留學香港更安心



來源：文匯網 作者：文平理



日前，一名18歲的在香港大學就讀的內地生遭遇電話詐騙，損失高達920萬元，巨額的經濟損失再次引發社會對電騙犯罪活動的關注。有消息指，為防止內地學生來港後陷入騙局，警方正與內地相關部門商討，計劃要求有意來港就讀的內地生填寫防騙問卷，作為獲發簽注的條件之一。此外，不少本港大學亦採取防範措施，如要求學生填寫防騙問卷以提高防騙意識及警覺性。然而，防騙工作並非一蹴而就，需要各界在教育、宣傳和監管上持續發力。



近年來，香港致力於吸引及培育人才，不僅努力打造國際高端人才集聚高地，還持續優化“留學香港”品牌，取得了顯著成效，吸引大量新來港人才。然而，由於他們對香港的社會生活環境不熟悉，部分人誤墮詐騙陷阱。資料顯示，2023學年至2024學年，樹仁大學共有6名內地學生被詐騙，損失超過720萬元；香港城市大學2024年錄得逾30宗學生遭詐騙的案件，涉款約1，500萬元；港大亦指近月有超過60名學生成為詐騙受害者，損失逾6，000萬元。學生被騙案件頻發，對留學香港品牌形象構成了威脅，也凸顯了防騙工作的緊迫性。



詐騙犯罪團夥的手段不斷翻新，但常見的手法往往是假冒香港入境事務處官員、香港警方或內地公安、內地官員，聲稱接聽者涉及欺詐、洗黑錢或其他刑事案件，並展示所謂的執法機構文件或通緝令，進而要求提供銀行戶口資料及密碼配合調查，並將保證金匯入指定賬戶。這些手法對於涉世未深的年輕人來說，極具威嚇性和欺騙性，令他們如驚弓之鳥般，陷入慌張和恐懼，失去判斷力。



針對這一問題，多間院校已經採取了要求學生填寫防騙問卷、發放防騙學習套件、開設港漂報案室通訊群組等措施。然而，要想從社會層面更有效地解決問題，還需要政府、學校、社會等多方聯手，共織防騙防護網，形成全民防騙、全民反騙的強大合力。