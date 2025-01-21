評長篇小說《歸潮》：寫作就是回家

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，陳崇正是一位勤奮而有才華的青年作家。他有很好的講故事的能力，又能在現實、科技與想象力的混合中完成主旨表達。他的作品所形成的影響，拓展了人們對嶺南文學的想象。科幻、玄幻、機器人、虛擬人、折叠術、分身術，這些陳崇正小說的關鍵元素，更像是人工智能時代想象力釋放所留下的印痕。



到了《歸潮》，他將目光從最前沿的科技想象，轉向最傳統的鄉土生活，風格變化極大。這種現實主義的寫法，以及處理歷史與地方文化的方式，並非作者近年的寫作主流，但細心的讀者還是能體認出這是陳崇正的小說，畢竟他之前寫過不少現實感很強的作品。這讓我想起前一段讀的《托爾金傳》，里面有一段話說：“不存在兩個托爾金，一個是學者一個是作家，他們是同一個人。這兩個側面有所重叠，所以彼此難辨。又或者根本沒有兩個側面，只是同一頭腦、同一想象力的不同表達。”我也認為，不存在兩個陳崇正，把《歸潮》和關於元宇宙的那些小說合起來看，更能認識一個完整的作家，這也是“同一想象力的不同表達”。



《歸潮》為作者創造了一個重新面對故土、面對自我、面對歷史和現實的重要時刻。許多優秀的作家，骨子里都會有為故土寫一部作品的衝動和夢想。我相信，作者寫《歸潮》時是莊重的、投入的，而且是充滿眷念之情的。他在小說中描繪了諸如潮戲、木雕、魚生、單樅、祠堂、書樓、英歌舞及潮州方言等故鄉元素，也通過這樣的寫作重獲了一束打量故鄉的眼光。他未必有為故鄉立傳的雄心，但寫出一個地方的靈魂與情義，確實是《歸潮》的主旨。有些生活段落充滿感情，有些人物遭際令人傷懷，可見作者在這個題材上用情至深。記得英國小說家、評論家詹姆斯·伍德曾說：“寫作和人生都沒有捷徑，都不靠聰明，而是靠深情。”確實，沒有“深情”，作家根本寫不出打動人心的作品。作者愛他筆下的人物，愛這塊土地，也感念這塊土地上發生的一切。所以，文字上顯出了誠懇、樸素且帶著近鄉情怯式的小心翼翼的風格，連小說里的人物，也普遍都是善良而帶著暖意的。



這也是作者自我檢視的好機會。《歸潮》寫梅花村的陳洪禮和林厝圍的林漢先這兩個年輕人“過番”的故事，也寫兩個家族百年來的風雲變幻。林阿娥的回家、林家兄弟的犧牲，以及幾代潮人的歸潮故事，跨越百年，核心詞是家國情懷。他通過一次寫作，既重溫了潮州人的這份情懷是如何形成的，也檢視了自己身上有哪些潮州人的精神積澱，又將如何延展到當代生活中。

