李家超記者會：蛇年是香港生氣勃勃的一年

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月22日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超1月21日上午在政府總部召開記者會，他介紹了特區政府將在農曆年舉行的慶祝活動。期間，他還就黎智英案、大學生被詐騙案作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：各位早晨。下星期三（一月二十九日），我們會迎來新一年的大年初一。我首先在這裡預祝大家在蛇年一切順利，富貴吉祥。



在農曆新年，香港將會有一系列的活動，吸引很多旅客訪港，尤其由年廿九至年初七，是一連八日的內地春節黃金周。預計在這八日有超過140萬內地旅客經各海、陸、空口岸進入香港，每日平均訪港人次較去年內地國慶及春節黃金周分別增加約百分之三及百分之十四。



為確保各項活動順暢、有序、安全進行，以及旅客有良好的體驗，我已經指示各部門做好準備，制訂預案，包括人流管理、海陸空各口岸的出入境管理、交通運輸管理等。由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組已經展開工作，協調各政府部門、機構及業界緊密合作，全面做好準備及應對工作，讓市民和旅客在新春期間有良好體驗，一同迎接新一年。小組會做好部署，之後會公布整體安排。



今年春節有很多活動，我在此重點介紹一下。



首先，由這個星期六（一月二十五日）起一連四日，即年廿六至年廿九——今年沒有年三十晚，我與司局長將會到各區探訪街坊，噓寒問暖，讓他們感受到我們的關心，特別是基層家庭，關心他們的居住和生活狀況，送上祝福，讓大家分享節日歡樂，共慶新春。



到了年初一，晚上有新春國際匯演，活動以“如意新春 喜樂連連”為主題，演出團體有55個，新加入的有來自法國、阿根廷、奧地利、印度、印尼及泰國的表演隊伍，陣容更勝去年。除了當晚在尖沙咀海傍上演的花車巡游，匯演的多隊表演隊伍更會是疫情後首次於年初二及年初三到大埔林村表演，多部花車亦會移師到大埔林村，供市民及旅客觀賞至正月十六，延續春節喜氣洋洋的氣氛。