逾50家企業換下富士電視台的商業廣告

中評社香港1月21日電／共同社20日獲悉，各企業換下富士電視台商業廣告的勢頭急速擴大，至少有超過50家企業已作出或者計劃作出調整。日產汽車公司將人氣節目《海螺小姐》和《週六鬧鐘新聞》的商業廣告更換為公益社團法人“AC Japan”的廣告，此外花王和柒和伊控股也採取同樣的措施。鑑於有報導稱富士電視台員工參與了藝人中居正廣與女性的桃色糾紛，各企業採取相應措施，可能是為了避免損害企業形象。



富士電視台17日舉行的記者會不允許拍攝視頻，在社交平台（SNS）上被指封閉，遭到諸多詬病。調整廣告的企業相關人士表示“很擔心引發抵制購買的行動”。通常來說換下商業廣告由企業作出判斷，投放費用不會退還，但鑑於其他公司的動作，同類舉措形成了連鎖反應。



富士電視台20日發表評論稱，“給許多廣告主和廣告公司造成麻煩。關於銷售方面的詳情不便透露。”



據相關人士稱，日產18日起換下富士電視台的商業廣告。日產稱，“在現狀可能的範圍內作出了更換。至於今後將關注情況作出判斷。”本田也從20日起換下商業廣告。



花王從18日播出的部分開始以《鬧鐘8》等節目的商業廣告為對象，依據本公司的人權方針等決定了應對措施。關於措施持續時間，花王介紹稱“將根據今後妥善的調查，驗證結果、富士電視台方面的想法和公佈的內容等作出綜合判斷。”



柒和伊20日透露，現階段換下商業廣告。換下的商業廣告中也包括便利店巨頭7-Eleven。此前在動畫片《航海王（海賊王）》等節目中投放廣告。流通巨頭永旺也換下商業廣告。日本麥當勞控股20日起依次換下廣告。



日本生命保險、第一生命保險、豐田汽車、NTT東日本等也已宣佈採取同樣的做法。