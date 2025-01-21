中評社北京1月21日電／網評：新時代任重道遠 香港特區使命必達



來源：大公報 作者：陳成爐（江西省政協委員、江西省旅港同鄉會會長）



新的一年，好事連連。開放、改革、創新已成為有效推進由治及興，讓香港變得更好的關鍵工具，這恰與推進“一國兩制”實踐行穩致遠必須把握好的規律性認識完美契合。在挑戰和機遇並存的2025年，香港若想打開新空間、闖出新天地，就需緊握時代脈搏，善於識變應變求變，在接續奮鬥中一手一腳打拼未來。



當前，香港正處於大變革、大發展、大轉型的關鍵時期，本屆特區政府也到了承上啟下的發力階段，無論香港還是國家，都希望浴火重生後，香港能夠盡快實現經濟社會的全面﻿復甦，重現“東方之珠”魅力。這個任務當然不簡單，其中亟需的，是方法論上的正確指導。



作為習近平新時代中國特色社會主義思想“港澳篇”的最新成果，國家主席習近平在慶祝澳門回歸祖國25周年系列活動中的重要講話，為香港、澳門未來發展領航指向，為做好當前和今後一個時期港澳工作提供了根本遵循和行動指南，只要認真學習、深刻領會並扎實踐行，香港就能夠找到前進的方向和路徑，開創新局面。



強化內聯外通深化改革創新



從特首李家超的新年致辭和對特區重要工作的規劃上可以看出，香港管治隊伍正在結合實際的基礎上，努力貫徹習主席的重要講話精神，一系列規劃和部署相當精準，體現了本屆特區政府一以貫之的積極進取和只爭朝夕態度。如果進一步加以完善與深化，相信由治及興的道路會更加通暢和順利。