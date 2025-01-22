中評編譯：特朗普回歸白宮 優先議題有哪些

特朗普宣誓就職，成為美國第47任總統（圖源：路透社） 中評社香港1月22日電（記者 郭至君編譯）特朗普回歸白宮，重新上任的第一天就頒布了不少行政命令，為其政府重新掌權定下方向和基調。美國外交關係委員會（CFR）日前刊文表示，行政命令和其他總統指令為現任總統提供了從“第一天”開始塑造政府政策的有力方式，而無需等待國會。特朗普可能會在一系列政策議題上迅速採取行政行動，包括移民、貿易、能源、醫療以及他在競選和上任總統期間關注的其他議題。文章編譯如下：



行政命令 (EO) 可能是最著名的總統指令類型，這一類別也包括公告和其他行政行動。總統頒布具有法律效力的行政命令，指示聯邦機構採取特定行動，提供最高層級的指導，說明如何在法律範圍內履行職責。衹有國會才能制定法律或從財政部提取新財政撥款，但總統在執行和實施這些法律方面擁有廣泛的權力。許多行政命令所處理的事項很少會成為新聞頭條，而其他行政命令則可能會對社會造成長期的影響，例如富蘭克林‧羅斯福 (Franklin D. Roosevelt) 在第二次世界大戰期間羈留日裔美國人。



雖然EO為總統提供了權宜之計，但它們可能面臨嚴峻的法律和行政挑戰，而且往往很容易被後來的政府推翻。拜登前總統和之前的許多總統一樣，撤銷了許多特朗普總統的命令，而特朗普再上台後將會做出同樣的回應。國會也可以通過立法來廢除行政命令。

