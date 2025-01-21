中評社北京1月21日電／網評：“自律挑戰”謹防“餡餅”變“陷阱”



來源：人民網 作者：趙春曉



獨處35天，賺取40萬元獎金，這種活動你敢挑戰嗎？近日，長沙的陳先生參加了某公司的“自律挑戰”：在35天內做到不玩手機、按時作息等，就能獲得40萬元高額獎金。他支付了9000元報名費，結果不到一天，因一次揉眼睛被淘汰了。原來挑戰規則規定挑戰者不能遮擋面部，如超過3秒即挑戰失敗。陳先生覺得這個規矩不符合人體正常生理特性，要求公司退還報名費遭拒。看似簡單的挑戰背後卻暗藏玄機。



所謂“自律挑戰”，往往設定苛刻的規則和高額報名費，一旦參賽者違反細節規定，挑戰隨即失敗，獎金便會泡湯。部分公司聲稱不收報名費，而是以“食宿費”的名義收取。挑戰時長集中在15－35天，獎金最高可達30萬元至60萬元，有些公司還設置階段性獎勵，根據完成天數發放不同金額的獎金。由於這項挑戰加入了“物質激勵”元素，不同挑戰結果，與項目雙方的實際利益是相反的。這就讓雙方極易產生爭執和衝突。特別是活動主辦方模糊的合同條款和報名費爭議，往往讓部分參賽者在“挑戰失敗”後難以接受，甚至將主辦方告上法庭。



事實上，此類挑戰已經不是第一次出現在大眾視野，只是名字不同而已，比如寂寞挑戰、隔離挑戰、禁閉挑戰等。其實，只要仔細閱讀“協議書”中的規則，不難發現其中隱藏的“陷阱”，或是精心設計的文字遊戲。以陳先生為例，“面部遮擋不得超過3秒”，大多數人理解為“不能故意用物品遮擋臉部”，但實際要求卻是“面部不能離開攝像頭超過3秒”。哪怕只是轉身整理床鋪，也被判違規。規則的模棱兩可讓不少參賽者稍有疏忽就被淘汰，獎金承諾成為了一個難以兌現的“誘餌”。正如網友調侃：“你盯著人家的獎金，人家盯著你的報名費。”



商家發起“自律挑戰”，通常都是打著“戰勝慵懶、戰勝散漫、成就全新自我”的旗號。但在具體操作過程中，所謂“挑戰項目”涉嫌賭博，合法性也受到質疑。特別是一些苛刻要求與自律管理之間的聯繫也應當打個問號。公司設置如此嚴苛的“規矩”並機械執行，看似在嚴格履約，實際上可能還是將“輸贏”看得太重。