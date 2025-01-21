中評社北京1月21日電／網評：電商專供不能成為劣質品專賣渠道



來源：人民網 作者：苗務



線上的型號實體店沒有、各平台間相同款式型號卻不同、電商專供款價格低質量卻不及線下……長期以來，一些消費品的貨源線上線下難統一，甚至在不同平台間刻意製造“壁壘”阻礙購買者比價，不僅影響了消費者的購物體驗，也在一定程度上擾亂了市場秩序。



春節將至，在家電以舊換新補貼政策和新一輪消費券發放的加持下，很多消費者選擇線上購物。然而，消費者在享受便利的同時，也遭遇了不少困擾。一些消費者發現，線下線上售賣的商品，出現了五花八門的實體款、電商款、專供款……其中部分電商專供雖然價格低廉，但品質往往難以和線下同款相提並論。比如：標注“電商專供”的卷紙比超市買的小了一圈，同款洗衣液網購的比實體店的“稀”，網店的電視型號在實體店卻找不到……“電商專供”引發了消費者的投訴和質疑。



電商專供產品的出現，原本是通過減少中間環節、降低流通成本等方式，為消費者提供更為實惠的選擇。然而一些商家堂而皇之地將假冒偽劣產品充當電商專供，這不僅損害了消費者的權益，也破壞了市場的公平競爭秩序。



不可否認，線上、線下、不同平台之間能不能實現“同款同售”，受營銷策略、渠道差異、平台政策等多重因素影響。但只注重“衝量”而忽視品質，進而將企業責任拋諸腦後；一些電商平台為了打價格戰而採取壟斷、設置壁壘等方式，迫使本該統一的產品被分成多個貨號、型號銷售；等等。這都涉嫌侵害消費者權益，從而影響電商行業的可持續發展。