競賽事務委員會為中小企推出信息站

中評社北京1月21日電／據文匯網報導，競爭事務委員會（競委會）早前委托獨立研究公司進行調查，發現受訪的1，000名市民和600間企業，衹有不足四分之一有制定競爭法的合規計劃、或參加相關培訓，中小企或因不瞭解競爭條例而觸犯法例。因此，競委會宣布推出“中小型企業競爭法合規信息站”，為中小企提供一站式競爭法信息及實用工具，協助企業掌握《競爭條例》重點，按需要制定合規策略，減低違法風險。競委會行政總監（政策及倡導事務）蕭滿章說：“一些中小企業誤解地認為，只要沒有影響市場，參與合謀行為都不違法。信息站希望能釐清有關誤解。”



即日起，中小企及公眾人士可登入 sme.compcomm.hk，瀏覽及使用該信息站。為配合網站的推出，競委會稍後將推出多項活動，包括舉辦講座及培訓課程，以支持企業推行競爭法合規計劃，有關詳情將稍後於競委會網站公布。這個競委會特別設計一站式信息站，為中小企提供全方位的競爭法資訊及工具，協助辨識及減低風險。



網站分為四個主要部分，協助瀏覽者認識競爭條例； 涵蓋九個不同主題，扼要地闡述《條例》的重點。包括針對中小企常見場景而設的風險評估工具，協助識別與競爭對手、供應商及客戶在業務上接觸時，可能面對的反競爭風險。並提供實用信息，協助中小企辨識及應對可能遇到的反競爭行為。競委會強調，所有企業都應該制定競爭法合規計劃，以確保全體員工明白要遵守法例。競委會特別編制了一套競爭法合規計劃模板，鼓勵中小企根據其業務需要，調整計劃內容，並采納為內部政策。



競委會早前委托獨立研究公司進行競爭法認知及意見調查，成功訪問1000名市民及600間企業，瞭解他們對《競爭條例》的認知程度。調查結果顯示，超過7成受訪者認為《條例》與他們自身或其業務息息相關，並認同競委會的工作有助打擊香港的反競爭行為。調查亦發現，雖然81%的企業對條例有基本認知，並知悉競委會曾處理的個案，但受訪企業對競爭法的深入瞭解及合規工作方面，仍有改進空間。其中，僅有24%的中小企有制定競爭法的合規計劃或相關培訓。



蕭滿章在昨天資訊站的啟用儀式上表示，中小企對香港經濟貢獻巨大，根據最新的政府數據顯示，香港共有約36萬間中小企，占所有企業總數98%以上，為超過120萬人提供就業機會。他說：“規模較大的企業通常擁有較多資源，有能力委托專業人士設計合適的合規計劃。相對而言，中小企普遍資源較緊拙，部分或因此未有採取任何合規措施，令他們面臨較高的違法風險。就此，競委會總結過去接觸中小企的經驗，針對其關注及疑慮，設計信息站，為中小企提供所需的資源及工具，從源頭防範及堵截反競爭行為。”