中評鏡頭：聽得懂粵語大熊貓香港新居萌表現

廣州的竹子，吃起來也香得很（中評社 林艷攝） 中評社北京1月31日電（記者 林艶）中央贈港大熊貓安安、可可自去年9月來香港以來一直備受矚目，牠們在港居住的新居海洋公園四川奇珍館也因此吸引了大量市民遊客。中評社記者日前來到海洋公園四川奇珍館看到，館外大排長龍，有不少穿著校服的香港學生。館內的安安和可可看起來已經非常適應新環境，不僅聽得懂粵語，現場表現得非常大方、熱情好客，一系列萌表現深受市民遊客喜愛。



眾所周知，安安和可可是中央贈港的第三對大熊貓。“安可”組合寓意著香港未來好事會繼續安可、接踵而來。其中，“安”有平安之意，寄望香港未來穩定平安；“可”則有凡事皆可能之意，寄望香港未來有無限可能性。兩隻大熊貓均為5歲大，剛剛踏入成年，但牠們卻有著不一樣的個性特徵。安安是個大男孩，體重130多公斤，身體強壯，頭圓體長，動作敏捷，聰明好動，性格外向活潑，人稱“大聰明”。可可則是個女孩，體重約100公斤，性情溫順、活潑好動，善於攀爬，是典型的大熊貓界“假小子”。據說牠們都來自熊貓大家族，其中安安的媽媽是旅泰大熊貓在泰國清邁動物園產下的第一隻泰國出生的大熊貓寶寶。



走進熊貓館，中評社記者看到前面的過道被圍得水洩不通，香港市民遊客們正在安安可可的“大豪宅”前圍觀牠們的萌表現。只見身形圓滾滾、短小手腳、看起來十分嬌小可愛的“可可”，正端莊地坐在地上慢慢咀嚼竹筍。緊接著牠又一路來到粉絲附近覓食，看到有粉絲要與牠合影，牠更是十分配合地拿著竹筍坐上了其至愛的寶座。此時，隔壁房的安安還在屋內休息，大家也都安安靜靜地望著，生怕影響到安安休息。據說大熊貓是十分隨心的動物，每天要睡15小時以上，進食四餐，但進食和睡覺完全主打一個free style，沒有特定時間。



不過，很幸運的是，沒過多久，睡飽的安安也出來覓食了。安安的“豪邁”勁兒也著實令人印象深刻，只見安安出來直接往牆上一靠，面向觀眾，拿起竹筍大快朵頤，任由殘渣掉落在身上。吃飽以後，牠更是爬到實木攀爬架上來個舒服的葛優躺，時不時地踢踢小腳，簡直太巴適了。更有趣的是，期間牠還不忘回回頭看看前方，與粉絲們互動一下，引得現場一陣陣狂拍。



據瞭解，安安和可可的適應能力非常強，來港近四個月已經能聽得懂廣東話和一些英文口令。展館內有7至8名護理員負責輪流照顧安安和可可，每天都會給牠們進行護理訓練，以維持身體健康及活動機能。飼養員在喊牠們回家時則會使用普通話，而在日常交流運用中則會用普通話、廣東話和英文三種語言。



大熊貓不僅成為了海洋公園最耀眼之星，也成為了海洋公園的吉祥物代表，在園內隨處可見大熊貓的卡通logo標識。而且，隨著安安可可的到來，海洋公園也掀起了熊貓經濟。中評社記者看到，以安安可可為主題的紀念品手信琳瑯滿目，主題甜品如大熊貓冰激凌等更是深受市民遊客的歡迎。

