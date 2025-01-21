2024年中國有色金屬產量超7900萬噸

中評社北京1月21日電／據新華網報導，記者21日從中國有色金屬工業協會獲悉，2024年我國規模以上有色金屬企業工業增加值同比增長8.9%，十種有色金屬產量7919萬噸，比上年增長4.3%。其中，精煉銅、電解鋁產量分別達1364萬噸、4400萬噸，同比增長4.1%、4.6%。



中國有色金屬工業協會副會長陳學森在當日召開的2024年有色金屬工業經濟運行情況新聞發布會上說，2024年我國有色金屬工業生產經營保持穩健增長，主要產品產量、投資均比上年增長，實現利潤總額同比增幅明顯。



數據顯示，2024年，我國有色金屬工業完成固定資產投資比上年增長24.7%，對外貿易保持逐年增長，貿易結構繼續優化，有色金屬進出口貿易總額3687.9億美元，同比增長11.4%，預計全年規上有色金屬工業企業實現利潤總額達到4200億元左右，同比增長超過10%。



“‘新三樣’依然是拉動有色金屬消費需求增長的主要動力，電解鋁產業成為有色金屬行業經濟效益增長的主要產業領域。”陳學森說，協會將繼續推動有色金屬各產業品種供給側改革，引導企業加快轉型升級，提高產業高端化、智能化、綠色化水平，引導產業鏈延伸升級，提升產品附加值與國際競爭力。