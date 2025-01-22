李家超：加大力度營救在東南亞被扣押港人

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月22日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，非常重視有香港人遭誘騙到東南亞國家，並被扣押而失去人身自由，現時仍有十名受害人在相關國家，當局會全力以赴，從四方面加大工作力度，以期盡早營救他們。



李家超表示，特區政府非常重視香港人被誘騙到東南亞國家而被扣押，失去人身安全。保安局成立的專責小組做了大量工作，過程中，港人被扣押而失去人身自由的個案，總共涉及28位港人，我們經過不同階段的努力，在保安局近期加強工作之前，已經營救了16位；而在加強力度之後，現時亦有兩位被營救出來。現時還有10位香港人在東南亞國家，相信他們是被誘騙，亦是被扣押在某些地方而失去人身自由。



李家超亦表示，特區政府最主要針對四方面工作：第一，要全面深入調查和針對可能的執法。第二，要加強與不同單位和國家的合作，共同打擊這方面的罪行，盡早營救受害人。第三，提升外游警示，讓所有市民知道哪些國家有犯罪人士涉及這方面的罪行，所以我們近期已經將緬甸（東南部地區）的外游警示提升為紅色，亦就不同可能牽涉的國家，包括柬埔寨，在外游警示網頁中加多了很多新資料，包括罪案手法，以及哪些地方涉及一些高風險的罪行，我們會不斷地更新和加多些有用的資料讓市民瀏覽。第四是宣傳和教育。經過廣泛報導，我希望不同市民更加醒覺，但在宣傳期間，我看到有時候仍有一些市民因為不同原因而可能墮入圈套，所以這方面要共同努力，亦多謝傳媒就這方面繼續報導。



李家超稱，這四方面的工作，我們會更加全力以赴、加大力度進行。我亦看到不同國家的應對事件的官員級別以及注意力都提升了。我們看到近期有一名受害人在緬甸被營救，這方面我們希望繼續加大力度。所以，國際合作是重要的，資訊發放是重要的，共同調查是重要的，宣傳教育是重要的，提供充分的資訊讓大家知道是重要的，我們會繼續在這方面全力以赴。

