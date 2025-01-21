尹錫悅出席彈劾案庭審 全面否認嫌疑

中評社香港1月21日電／韓聯社消息，韓國總統尹錫悅21日下午在憲法裁判所（憲法法院）出席彈劾案庭審第三次辯論，主張其從未曾指示抓捕國會議員，也沒有執行戒嚴佈告令的意願。



接受彈劾審判的總統親自出庭在韓國憲政史上尚屬首次。庭審開始後，尹錫悅向憲院代理院長文炯培請求給予他發言的機會，並獲准許。尹錫悅表示，身為公職人員，他對自由民主有著堅定的信念。希望憲法法院的法官們認真審理此案。



面對文炯培“是否指示首都防衛司令李鎮雨和特戰司令郭種根在宣佈戒嚴後闖入國會會場將聚集在裡面準備處理解除戒嚴決議案的議員拉出來”的提問，尹錫悅予以否認。



文炯培問他是否給企劃財政部長官（崔相穆）寫紙條要求編制國家緊急立法機構預算，尹錫悅也否認，稱其在解除戒嚴後通過新聞報導得知相關消息，且報導內容也不準確。



就代理人團主張宣佈戒嚴的主要原因是國會議員選舉舞弊，尹錫悅表示，在宣佈實施戒嚴前，他本人對國會議員選舉的公正性存在質疑。他指示有關人員全面檢查選舉管理委員會的電算系統，並非要求收集選舉舞弊的證據。



就出動戒嚴軍阻攔國會通過關於解除戒嚴議案的嫌疑，尹錫悅表示國會表決通過議案並非可阻攔的。在宣佈實施戒嚴後，國會超常規地迅速通過解除戒嚴議案。之後，他立即撤離了軍隊。