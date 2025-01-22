中方是否邀請特朗普訪華？外交部回應

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京1月22日電（記者 海涵）外交部發言人郭嘉昆1月21日主持例行記者會。有記者問，中方是否邀請特朗普訪華，其訪華的重要意義是什麼？



郭嘉昆表示，中方願同美國新政府一道，在兩國元首的戰略引領下，本著相互尊重，和平共處，合作共贏的原則，保持溝通，加強合作，妥善管控分歧，推動中美關係在新的起點上取得更大的進展。