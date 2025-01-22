陳宏欽答中評：粵港澳大灣區是台商的大機遇

東莞市台商投資企業協會會長、東莞驊國電子有限公司董事長陳宏欽（中評社 盧哲攝） 中評社深圳1月22日電（記者 盧哲）東莞市台商投資企業協會會長、東莞驊國電子有限公司董事長陳宏欽21日接受中評社記者訪問時表示，粵港澳大灣區對於台商來說是非常好的、很大的機遇。尤其是在科技創新方面，相關領域台商到大灣區來發展是最好的選擇。



台商台胞迎新春座談會21日在深圳舉行。陳宏欽在參與座談後接受媒體訪問時說，在過年前能夠舉辦這樣一個大家聚會的活動，代表國家對台商台胞的關心關懷，很高興能夠參與。陳宏欽介紹，目前東莞正在針對兩岸融合發展“在打造共同產業、共同市場、共同家園方面在做大量的工作，希望未來我們能夠在兩岸融合發展上做得更多，讓更多的台商台胞台親到大陸發展，享受大陸發展的機遇。”他說，希望能夠讓兩岸未來不只是要團結、要交流、要發展，更要合作，打造兩岸之間美好的未來。



在回答中評社記者提問時，陳宏欽提到，作為扎根東莞的台商，他認為粵港澳大灣區對於台商來說是非常好的、很大的機遇。



“粵港澳大灣區目前是全球最大的灣區，早就超過了紐約或者舊金山。廣東省的GDP已經達到14萬億，是全國最大的一個經濟體量。對台商來講是一個非常好的機遇。”陳宏欽表示，台商來到廣東發展已經超過35年，過去比較多的是以製造業為主，但現時粵港澳大灣區不單純是在製造業有優勢，台商到這邊來發展還可以在包括服務業、精緻農業等各方面發揮強項與優勢。“尤其在科技創新這一塊，台商一般都具備了很大的優勢，不管在半導體或在AI人工智能等等領域，這些到粵港澳大灣區來發展，都會是一個最好的選擇。