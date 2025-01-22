丁鯤華答中評：看好2025年台商發展機遇

全國台企聯榮譽會長、天津凱華聯融國際貿易有限公司董事長丁鯤華（中評社 盧哲攝） 中評社深圳1月22日電（記者 盧哲）全國台企聯榮譽會長、天津凱華聯融國際貿易有限公司董事長丁鯤華21日接受中評社記者訪問時表示，作為台商可以為促進兩岸關係更盡一份力。他表示，看好2025年的營商環境，對台商來說會有更多的機遇。



台商台胞迎新春座談會21日在深圳舉行。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席，與超過200名台商台胞座談交流。丁鯤華在參與座談後接受中評社記者訪問時說，座談會體現了對台胞台企的關心，“我們非常感動，也很感激。”丁鯤華說，過去一年雖然也有辛苦，但企業和國家都取得了不錯的成績，“國家GDP的增長成績也不錯，這是很安慰的事情。”



丁鯤華表示，座談會在深圳召開具有特別的意義。因為深圳廣東是台商的橋頭堡，“台商真正在大陸發展，就是從深圳、東莞開始的。我們到深圳也能體會到30多年前台商來深圳發展的情況和取得的成績。這給我們更大的信心，只要大家努力，就一定可以生根。”



丁鯤華提到，在台商台胞迎新春座談會上，談到了希望台商能為促進兩岸關係多盡一份力量。要如何增強兩岸的溝通？丁鯤華對中評社記者說：“我一直的看法是，我們至少有六七十萬台資台商朋友在大陸，如果按一個家庭來說，台灣大多是一家四口，加上親戚朋友，那麼我們台商可以涵蓋台灣80%以上的關係面。”他認為，台商可以通過多種渠道和方式把大陸的發展經驗、大陸的發展狀況，大陸對台灣的政策、對台商朋友的支持等，“透過我們的方式讓台灣朋友更瞭解。”



“很重要的是，現在台灣媒體對大陸其實是有一些封鎖性的，但無論怎麼封鎖，它封鎖不到台商，也就封鎖不到台灣同胞。”丁鯤華說，“我們可以用我們的方式和語言來告訴台灣朋友現在大陸的情況，我們如何支持一個中國、支持九二共識；統一以後有多大好處。那麼就不像現在這麼緊張了。”丁鯤華認為，“我們這方面的工作其實蠻重要的，如果大家都能夠帶回台灣一個好的想法，讓大家多一份瞭解，傳遞善意，這是最好的事情。”