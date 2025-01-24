快評：坦承台馬斷纜非人為　台官方還陸船清白

中評社快評／連接台灣本島和馬祖列島的海底電纜15日、22日發生斷纜狀況。台灣“數位發展部”22日坦言，這是芯線老化所致，已經啟動備用通信。“海巡署”同一天也稱，15日和22日接獲中華電信通報信號異常，經查未發現船舶航經障礙地點。



台灣官方坦認台馬斷纜非人為，還陸船清白，打臉那些憑空臆想、刻意把海纜事故渲染炒作為大陸威脅的人和機構。



位於基隆港外海的國際海纜本月3日斷纜，台灣當局將矛頭指向大陸權宜輪所為，指稱大陸利用第三國權宜輪破壞海纜，並非單純事故，反映大陸對台灣灰色地帶行動升級，云云。15日、22日，台馬海纜又有斷纜狀況，這一次，台灣“數發部”與“海巡署”都作出澄清。



本月8日，國台辦發言人陳斌華回應相關問題時指出，全球每年大約發生一百多宗海底光纜損壞事件，是常見海上事故。民進黨當局在基本事實、事故責任尚未釐清的情況下，憑空臆想，刻意把海纜事故渲染炒作為所謂大陸灰色地帶威脅，充分表明其操弄“反中抗中”不擇手段，毫無底線。



國台辦的回應點出了事件本質。台灣官方22日終於坦認台馬斷纜非人為，不再昧於事實。台灣當局為何有如此轉變？是因為拿不出證據、無法自圓其說？還是有其他政治考慮？不管如何，願意坦認事實真相是好事。若一再憑空臆想、刻意渲染炒作，謊言終會被揭穿，只會打自己的臉。