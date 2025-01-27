俞文寧：王碧雲新書揭示客家精神大愛無疆

王碧雲家書封面 中評社香港1月27日電（作者 俞文寧）許久未曾如此沉浸地閱讀一本書了。拿到由中國評論學術出版社出版、作者當面贈送的裝幀精美、圖文並茂、散發出久違翰墨香的《客家精神伴行——我的人生印跡》後，我迫不及待、欲罷不能，克服年底工作特別繁忙的困難，花了近一周時間，終於一鼓作氣通讀了這部有31萬字的厚重家書。看似普通的一本自傳，蘊藏著不一般的思想和情感，如同狼戈那首火遍全網的《蘋果香》，濃縮了作者一生的故鄉記憶、人生感悟和醇厚醉人的鄉情、親情、愛情、友情、同事情……讓人不知不覺沉醉其中。掩卷暇思，通篇散發着博愛、勵志與智慧的濃烈氣息，而這氣息的源泉，便是來自作者自身的可貴品格。



博 愛



人與人的相遇、相知，需要一些機緣。其實，在認識作者王碧雲女士之前，我是先認識其夫君張輝雄先生的，當時也是在一個以孩子在加拿大的家庭為主體的聚會上。近一個月前，我有幸參與一位熱心友人組織的為碧雲女士在楓葉國帶孫“八年抗戰”回來夫妻團圓的接風宴，終於得見本尊。雖屬初識，卻言談甚歡，覺得她溫婉恬靜、秀外慧中，當屬客家女性中的佼佼者，也是眼下充滿浮躁功利和心機的芸芸眾生中的一股清流！文如其人，人如其名。



本書給人的最大感受，就是那無處不在的愛：有碧雲女士為了幫助女兒做月子和帶孫子，不惜放棄在稅務部門的好工作提前退休且一個人在距離華人聚集的多倫多等大城市較遠的哈利法克斯帶兩個孫子長達8年；有輝雄先生克服年紀大、辦理出國手續麻煩、長途飛行辛苦等困難，這麼多年來一次次像候鳥一般孤身往來於中加之間；有夫妻倆孝敬雙方父母，幫助各自弟妹成家、興業甚至幫助到多位堂（表）弟妹以及他們的下一代。



書中有個事例讓我特別感動：為了滿足公公多次提出的渴望蓋新房的心願，碧雲女士斟酌再三，支持作為長子的輝雄先生把花費夫妻倆全部積蓄在永定縣城好地段買下的地皮貢獻出來建房給公婆和小叔子一家共同生活，負責處理協調蓋新房的所有大小事務，在辦理房屋產權證時夫妻倆主動提出房屋產權兄弟對半分，並且還把帶衛生間的好店面也讓給了小叔子一家。當然，書中也充溢著張王兩邊長輩對他們、女兒女婿全家對他們、洋親家那頭親戚對他們的各種愛。



有好幾個細節很讓人感動：女兒女婿為二寶查理取的姓名的中間名用了他爺爺的名字“雄·張”；洋女婿教導兒子們說，你們也是中國人，中國也是你們的祖國；碧雲女士偶爾身體小恙時，兄弟倆懂得花自己的錢給奶奶買花和卡片，還讓媽媽教他們用中文寫慰問卡慰問奶奶。此類溫馨小事，在書中不勝枚舉。

