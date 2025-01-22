中評現場：台商台胞迎新春座談會在深圳舉辦

座談會現場（中評社 盧哲攝） 中評社深圳1月22日電（記者 盧哲）中共中央台辦、國務院台辦21日在廣東省深圳市舉辦台商台胞迎新春座談會。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席，超過200位台商台胞代表參與座談交流。



21日下午，台商台胞迎新春座談會在深圳市五洲賓館舉行。中共中央台辦、國務院台辦經濟局局長彭慶恩主持座談會。在介紹了出席座談會的領導和嘉賓後，廣東省委常委王曦發言，介紹了廣東省經濟社會發展情況。隨後，七位台商台胞代表：李政宏、孫德聰、王慶祥、李泓蘭、陳宏欽、郭弘揚、許富賢分別發言。



全國台企聯會長、上海冠龍閥門節能設備股份有限公司董事長李政宏在發言中表示，在辭舊迎新的美好季節，宋主任和各位領導專程和大家相聚，並且召開座談會當面瞭解台商近況，聽取大家的意見和建議，這種心繫台商台胞深入細致的工作充滿了情意，同時大家也都收到了新年賀卡，讓我們非常暖心和感動。李政宏介紹了台企聯一年以來的主要工作和新一年度的工作方向。



深圳市台協會長、宇宏工藝（深圳）有限公司總經理許富賢在發言中說，當前大陸各地都在積極的布局先進產業，推進了許多積極的產業政策。作為一名老深圳老台商，他就如何加強兩岸產業的合作，促進兩岸的產業融合，提升兩岸的產業供應鏈合作水平提出了一些個人的意見。