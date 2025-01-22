快評：藍白聯手刪總預算　綠營感受到痛

中評社快評／台灣“立法院”會歷經馬拉松式表決後，21日下午三讀通過總預算案，藍白聯手刪除2075億元新台幣，約占歲出總預算的6.6%。藍白聯手刪總預算，讓綠營感受到痛。



其一，民進黨在“立院”席次不如在野黨，每一項表決都輸，毫無招架之力，立法機構完全被在野黨控制，再次突顯朝小野大的困境。其二，依藍白所稱，總預算案被刪除的，主要是為錯誤政策買單預算、淪政黨打手的部門預算、藏污納垢的媒宣費，等等。藍白大刪總預算，民進黨浮濫使用納稅人的錢去養側翼、網軍，洗腦人民，及使用不當手段打擊在野黨的行為，被釜底抽薪。



民進黨當局連日針對總預算案攻擊在野黨，卓榮泰指在野黨刪減及凍結預算置“國安”、治安、民生不顧，置百工百業、人民健康與生活於不顧；賴清德昨天指大刪總預算對政府的影響史無前例，完全無法接受。



藍委王鴻薇則強調，這次執政黨、各部會聯合綠媒和一些既得利益者針對在野黨刪預算連日造謠抹黑，不難想像這些人急跳腳，但也顯見他們過去幾年真的吃太飽了。



藍白聯手刪總預算，打擊了民進黨當局，同時戰線可能會拉長。很明顯，綠營正刻意擴大預算矛盾，為接下來罷免藍委的行動累積仇恨值。藍綠的罷免之戰已在醞釀之中，2月1日之後可能很快會打起來。