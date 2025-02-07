簡志年：王碧雲《客家精神伴行》充滿正能量

王碧雲回憶錄封面 中評社香港2月7日電（作者 簡志年）讀了由中國評論學術出版社出版、旅居加拿大的福建永定客家人王碧雲的回憶錄《客家精神伴行——我的人生印跡》，深感是一本充滿正能量的好書。作者通過講述自己豐富多彩的人生歷程，展現出客家精神的優秀風貌與深厚文化內涵，極具社會人文價值。



書中可以看到，作者懷著對客家精神的深刻感悟，致力於將其在海外傳播。為了讓子孫後代明晰自身的血脈淵源，她耗時數年，將自己的經歷化作質樸文字。值得一提的是，這本書是作者獻給父親九十大壽的禮物，這份孝心著實令人動容。



該書敘事完整真實，語句樸實精煉，通俗易懂又內容豐富。書中生動反映了客家人勤儉互助、崇文重教、相容並蓄、愛國愛鄉等精神，極易引發讀者的情感共鳴，令人深受觸動。不僅如此，書中富含哲理，既有很強的可讀性，又有著重要的文化傳承意義。



書中對客家獨特的文化、習俗以及精神傳承展開了細緻描繪。作者細膩刻畫客家傳統、習俗、建築等元素，以鮮活的故事展現身邊先輩們在生存與發展進程中的頑強拼搏。對客家精神的提煉精准到位，富有感染力，能勾起讀者對家鄉、家族的深厚情感。客家人閱讀此書，定會倍感親切，高度認同。



作者結合自身異國生活經歷，分享在實踐中感受到的中西方文化的融合與衝突。通過國內外生活的對比，展現出文化的共通之處與差異所在。在海外傳承中華優秀傳統文化，尤其是客家精神方面，本書起到了很好的示範作用。書中還流露出作者對祖國繁榮昌盛的殷切期盼，以及對中美關係、中加關係友好發展的美好願景，拳拳愛國之心溢於言表。



此外，關於如何培養好孩子、如何經營幸福婚姻、如何融洽人際關係、如何活出精彩自我、如何孝順老人等重要人生問題，這本書都給出了令人滿意的答案，為讀者提供諸多人生智慧。



（作者：簡志年，原福建省龍岩市工商聯主席）

