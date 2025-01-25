王仲朗：王碧雲《客家精神伴行》值得精讀

王碧雲回憶錄封面 中評社香港1月25日電（作者 王仲朗）2025年1月我從昆明回永定書院村的龍磜老家。上午先去參觀了著名指揮家鄭小瑛的故居，那是我讀小學一、二年級的學堂（衹有初小，三年級以後就去較遠的書院小學讀書了），從鄰居處得知金祿哥回來龍磜住了。下午特意去拜訪了已九十高齡的堂哥，在茶幾上就看見了其長女碧雲的新作《客家精神伴行——我的人生印跡》，立即翻看了幾頁，就深深的被吸引了。第二天去龍岩，碧雲夫婦特意來賓館看我，並送了我一本新書。我如獲至寶，在飛機上三個小時就看了約三分之一，回到昆明後又花了二個晚上就全部閱讀完了。



這是一本讓人感同身受、愛不釋卷、情真意切的新書，特別感謝碧雲寫的這本好書，讓我重溫了許多童年的美好回憶。文中的許多人物，因為是真名實姓，我很多都認識，就像重溫了一段在故鄉的日子，讓我這個客家遊子對客家精神有了更深的感悟，也更瞭解多年來許多親身經歷過但又不太明白的一些客家風俗。



這是一本敘事結構完整、通俗易懂、情感真摯的作品，很容易引起共鳴的好書。它對弘揚中國傳統文化有重要意義，而且對如何經營好一個好家庭、如何做好學習和工作等人生的方方面面都有很好的現實意義。我自己也與作者一樣，感覺自己成長的每個階段都受益於客家文化的滋養，深以自己是一個客家人而自豪。



按輩分來說，我長碧雲一輩，但實際年齡我還小3歲多。碧雲與我最小的姐姐同年，而我和她的大弟弟錦文是同年同月生的。書中寫道她是文革後第一批參加中考的，而我是第一批參加小升初的考試。我也順利地考上了永定一中，從此卻成為在異鄉的客家人了。本書是客家女的視覺寫的，非常動情感人。如果非要我對本書提點意見的話，我想從客家男的角度提出一些建議供參考：



可以適當增加一點男性視覺的東西。客家的男人和女人，在培養和做事方面是有所分工的，比如洗衣服、刈笠箕、脫秧苗等一般是女的活，而砍樹、蒔田（插秧）、用牛（犁地、耙田等）、殺雞殺鴨之類的就是男的活了。我在很小的時候，就要給生產隊放牛，每天能掙4個公分。從小我就很會殺雞殺鴨的，在大學三年級去野外實習的時候，有一次廚房的師傅要我們學生幫忙殺5-6只鴨子，我很快就把鴨子收拾好了，我原以為這是大家都會做的小事，後來才發現在這方面我比別的同學強很多，以至於有好幾個同學在我的畢業紀念冊上都提到我拔鴨毛時的精明。我愛人在昆明做月子的時候，我也根據客家人的習俗，幾乎每天都到市場上買小母雞回來，自己處理，當時也令好多同事刮目相看。

